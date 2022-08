Cuando crear empleo hunde la bolsa: Wall Street puede caer a nuevos mínimos del año, según BofA

El mercado laboral de Estados Unidos no da muestras de nada parecido a una recesión. El informe de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) presentado este viernes recoge la creación de 528.000 puestos de trabajo durante el mes de julio, superando ampliamente las expectativas de los analistas y las cifras de junio. Pero nunca llueve a gusto de todos.

La bolsa estadounidense no celebró precisamente la fortaleza del mercado de trabajo. Arrancó la sesión del viernes con caídas y solo el Dow Jones cotizó en positivo durante algunos minutos pasada la media sesión.

El motivo lo explicitó claramente el consejero jefe de Allianz, Mohamed El-Erian, que en su cuenta de Twitter subrayó que se trata de "buenas noticias para la Casa Blanca" porque valida sus políticas, pero que a apenas unas manzanas de distancia, en la sede de la Reserva Federal, el informe de empleo pone de manifiesto una "política rezagada y un banco central que está en el lado equivocado de los debates analíticos en curso".

The #jobs report is good news for the #WhiteHouse, and will be seen as validating their policy approach.

A few blocks away at the #Fed, however, it's neither. Instead, it's consistent with lagging policy and a central bank that's on the wrong side of ongoing analytical debates.