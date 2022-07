Siete ideas de inversión para capear la inflación

La clave para mejorar la cobertura ante las caídas del mercado es diversificar la cartera. Con una inflación del 10,2% la preocupación entre los inversores a la hora de construir carteras capaces de capear la situación no es tarea fácil.

Desde la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi), sus asesores ofrecen diferentes alternativas e ideas de inversión. Eso sí, las circunstancias exigen prudencia, "ya que conviven unos niveles de inflación muy elevados en términos históricos con una desaceleración económica que podría desembocar en una recesión", advierte Daniel Rodríguez-Sahagún, portfolio manager de Intermoney.

Diversificar la cartera y ajustar el riesgo a la tolerancia de cada inversor, así como al plazo y la liquidez es fundamental, apunta por su parte Ignacio Peche del departamento de desarrollo de negocio de Alveus.

Renta fija

Invertir en bonos de empresas sólidas, "pero con vencimientos muy largos y si puede ser en dólar para el que tenga una visión a largo plazo es una de las oportunidades que ya están a buen precio", propone Javier Gazulla, del equipo de estrategias de inversión de Diverinvest.

En cambio, desde Intermoney todavía no se recomienda aumentar las duraciones de las carteras, aunque se anima a estar muy pendientes porque una positivización adicional de las curvas puede justificar una entrada con un peso razonable, con el objetivo de asegurar unas rentabilidades atractivas en los próximos años.

Guillermo Santos, socio de iCapital, percibe valor en activos flotantes e ir reconstruyendo poco a poco la posición de bonos privados "tanto investment grade como high yield, para aprovechar el fuerte incremento de diferenciales de crédito".

El experto de Alveus Ignacio Peche entiende que es un buen momento para comprar renta fija "no ya corporativa de grado de inversión, que también, pero incluso una cierta parte en renta fija de alto rendimiento con mayor riesgo". Prevé unas rentabilidades atractivas que compensan el riesgo y asevera que "tiene menos recorrido en caso de subidas adicionales de tipos".

Renta variable

Ignacio Peche estima que la renta variable puede resultar interesante para un inversor a largo plazo, ya que se encuentra más ajustada en términos de valoración. A pesar de la volatilidad, señala que "en algún momento puede no sólo estabilizarse sino también recuperarse en cierto modo". Por su parte, Guillermo Santos invita a mantener un enfoque value que se pueda ver favorecido en fases de subidas de tipos.

Desde Diverinvest también eligen las grandes empresas de tecnología sobre todo las americanas, ya que están a precios atractivos, "pero con mucha volatilidad aún". Eso sí, aunque se puedan llegar a comprar más baratas de los precios actuales, el asesor rememora el dicho "que el último euro se lo lleve otro".

No obstante, Rodríguez-Sahagún desaconseja estar sobreponderado en renta variable, "pues los analistas aún no han modificado sus expectativas de beneficios a la baja, en un contexto de desaceleración, pero no por ello hay que dejar de tener un porcentaje, adecuado al perfil de riesgo, de bolsa en las carteras", y recuerda que debe haber un equilibrio por sectores y estilos de inversión.

Private equity

Contar con inversiones en capital privado es la recomendación de iCapital "para carteras grandes con liquidez ociosa y sin necesidad de disponer de ella durante varios años. De esta manera se logra exposición a inversiones de impacto, infraestructuras y renovables/transición energética, ligadas todas ellas a la economía real".