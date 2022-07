Adiós al peor semestre de la historia en renta fija: se ha perdido un 14,3%

Este es el balance que deja en el primer semestre el índice mundial de renta fija de referencia, el Bloomberg Global Agg Index, que recoge bonos de todo tipo y de todas las regiones, con la única condición de que tengan una calificación de grado de inversión. Nunca se perdió tanto en un periodo similar.

Ese 14% también es la tasa que se ha tenido que pagar para volver a ver un mercado con rentabilidades a vencimiento más normalizadas. La renta fija ha pasado página y el capítulo de las rentabilidades negativas parece ya superado; en el caso del índice mundial, si en agosto de 2020 llegó a ofrecer un 0,8% a vencimiento, esta rentabilidad ha escalado hasta el 2,97%, llegando incluso a superar el 3% en los últimos meses.

En la cesta de bonos sin grado de inversión, la rentabilidad a vencimiento ya alcanza el 9,3%; en la de bonos europeos, una de las más bajas entre los principales índices, es del 2,2%.

Ya surgen oportunidades

No se veían cifras similares en el índice con grado de inversión desde hace 13 años, en 2009, pero hay que tener en cuenta que, con una inflación corriendo todavía muy por encima de las rentabilidades a vencimiento de los bonos, no se puede descartar que las pérdidas en renta fija vayan a parar aquí. Sin embargo, muchos gestores y analistas del mercado están avisando de que han vuelto las oportunidades; no era el caso hace pocos meses, cuando encontrar rentabilidad en el mercado de deuda no era fácil.

"Aunque podríamos asistir a más volatilidad a corto plazo, pensamos que las ventas masivas de activos han creado oportunidades para comprar activos a precios muy atractivos, con unos diferenciales de crédito más amplios que ofrecen un colchón contra cualquier nueva subida de los tipos de interés", explica ahora Jim Leaviss, CIO de renta fija pública de M&G Investments.

No es el único que apunta en esta dirección: desde Pimco, uno de los mayores inversores del mundo en deuda, ya prevén "rendimientos positivos en la mayoría de los índices de referencia de renta fija durante el horizonte secular", y avisan de que "las inversiones en renta fija, con niveles de rendimiento más altos, deberían desempeñar un papel importante en la creación de resiliencia en las carteras diversificadas".

Por el camino se han quedado más de 9 billones de dólares. Esta es la cantidad en la que ha menguado el tamaño del índice desde que tocó máximos, en los 69,2 billones de dólares en julio de 2021, hasta los 59,96 billones actuales, un recorte del 13,3% en 11 meses, y eso que la incorporación de nuevas emisiones al índice han evitado que este haya sido mayor.