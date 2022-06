HeyTrade: "Ampliaremos la oferta de acciones a BME Growth"

HeyTrade nació en la recta final de 2021 y ya acumula unos 10.000 clientes. Ramiro Martínez-Pardo, su consejero delegado y cofundador, está al frente del nuevo neobróker del mercado, ahora que esa palabra está tan de moda que surge una nueva firma cada semestre en España. Pero este caso es diferente porque se trata de producto 100% nacional, al contar con el respaldo de BekaFinance.

¿Son el bróker de BekaFinance?

Operamos como agente de BekaFinance Sociedad de Valores, apoyándonos en la licencia y en su experiencia quien, a su vez, es el primer inversor que ha tenido el proyecto. El recorrido que queremos tener es que HeyTrade tenga su camino en solitario. En esta primera fase nos parecía importante contar con un socio de este tipo, porque inspira confianza, ya que queremos ir a un público más tradicional, no solo al que está empezando, y hacerlo con las mismas garantías, con custodia en España y regulados por CNMV, con mejores condiciones.

¿Quiénes son sus competidores?

Intentamos coger lo mejor de ambos mundos y el primero de ellos es el bróker tradicional, el de los bancos. Lo mejor de ellos es la seguridad que pueden inspirar, la operativa que tienen, de mejor ejecución y más sólida; y, por otro lado, lo mejor de los neobrókeres, openbanking, mejor experiencia de usuario y mucho más asequible.

En tema de tarifas todos los neobrókeres siempre son los más baratos, ¿ustedes también lo creen?

Lo más curioso es que creo que seguramente nosotros sí somos los más baratos, sin decir que somos gratis. En conjunto, para el usuario medio, somos la opción más barata con gran diferencia, no tenemos ningún coste fijo, ni de custodia, ni por acceder a ningún tipo de información, y cobramos sencillamente por la operativa que pueda hacer el usuario. Para valores estadounidenses no hay comisión de ejecución en sí, solo aplicamos un pequeño diferencial [por cambio de divisa] de 10 puntos básicos, que es la más competitiva ahora mismo, sobre el cambio medio de euro/dólar o euro/libra, etc. Para valores europeos aplicamos 5 puntos básicos en la compra/venta con un mínimo de 2 euros. Creemos que en divisas somos la opción más barata que hay ahora mismo y en mercados europeos creemos que una de las más bajas. Pero no nos queremos centrar solo en el precio, lo que no decimos es que somos gratis.

¿Ofrecen todas las acciones del Mercado Continuo?

Sí. Nos gustaría poder incrementar a lo largo de los próximos meses a acciones de BME Growth. Es algo que no tienen los neobrókeres, ni siquiera todo el Mercado Continuo. En los próximos meses vamos a introducir una estructura de dos niveles en función del tamaño de la cartera, a partir de 25.000 euros.

¿Y ETFs ?

De ETFs queremos ampliar la oferta porque ahora mismo tenemos una selección limitada.

¿Cree que han perdido el tren de la pandemia, ante el auge de los clientes, y como 'telón de fondo' la subida de tipos?

¿Respuesta corta? Sí, era un momento de mucho interés y hubiera sido positivo estar allí en primera línea, pero lo que ha creado es gente interesada en el mercado, y nuestro posicionamiento nos va a ayudar a que se queden para el largo plazo con nosotros, no solo aprovechar un boom.

¿Cuál es su cliente medio?

Va evolucionando. Empezamos con un tipo de cliente quizás mayor de lo que hubiésemos pensado, muy experto, lo cual a posteriori tiene sentido porque es un cliente que está pendiente de las novedades. Con una cartera media de entre 3.000 y 4.000 euros, aunque tenemos clientes con portfolios muy por encima de los 100.000 euros. La transacción media de compra/venta ronda los 1.800 euros.

Todo el mundo habla siempre del gran potencial que existe en Europa para los neobrókeres, con solo una décima parte de la población que invierte.

La tendencia a largo plazo es clara. En el momento en el que las criptomonedas se consoliden retendrá en el mundo de la inversión el interés de la gente más joven. Vemos cada vez también más mujeres, aunque el porcentaje sigue siendo muy bajo y esas dos tendencias son un viento a favor.

¿Un VIX por encima de 20 les beneficia?

Los periodos de mayor volatilidad hacen que los clientes estén más activos, eso es así. Pero, a largo plazo, queremos ofrecer una solución más integral, como pueden ser fondos.

¿Buscan ser un supermercado de fondos?

No me quiero adelantar. Estamos trabajando en ello.