Las pequeñas capitalizadas de EEUU, a precio de ganga: los valores growth no habían estado tan baratos en este siglo

Las acciones de crecimiento están padeciendo el año 2022 más que la media del mercado, en unos meses en que la tecnología sufre el ya iniciado endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos, la ralentización de la economía, el auge del precio del crudo y las implicaciones económicas y geopolíticas de la guerra de Ucrania. También las pequeñas capitalizadas caen más que el conjunto del mercado, ante la dificultad de adaptarse al alza de la inflación manteniendo márgenes, como sí pueden hacer algunos de sus "hermanos mayores". Y, sin embargo, las pequeñas capitalizadas de crecimiento cotizan a su nivel más barato por PER en lo que va de siglo.

Según un informe de la casa de inversión Alger, la ratio precio / beneficio de las acciones de crecimiento del S&P 600 Small Cap Growth ha caído hasta el entorno de las 15 veces, una cifra que no se alcanzaba desde 2011. Y aunque en ese entorno se movió el PER medio de estas compañías durante el lustro que iba de 2006 a 2011, es en la comparativa con el PER del S&P 500 donde salta la sorpresa: las pequeñas growth no estaban tan baratas comparativamente hablando al menos desde 1998.

Así, el PER actual de estas pequeñas capitalizadas de crecimiento registran un PER que es el 70% del de la media del S&P 500, mostrándose en su nivel más bajo de toda la historia registrada por FactSet, que se remonta a los últimos 24 años.

En una nota a sus clientes, el director de estrategia de mercado de Alger, Bradford Neuman, apunta que el actual entorno bursátil "puede tener lo mejor de ambos mundos para los inversores de pequeñas capitalizadas de crecimiento, dado que esos títulos son menos caros que las pequeñas de valor, y que generalmente tienen mayores márgenes operativos, mayor retorno de capital y hojas de balance más sólidas".

Según los datos recopilados por FactSet, el consenso del mercado consideraba en mayo de 2021 que el grupo recogido en el S&P 600 Small Cap Growth, que reúne a 332 compañías actualmente, aumentaría su beneficio por acción un 47% a un año vista y un 21% sus ingresos, y sin embargo los ETF que emulan al índice han perdido un 11% en estos últimos doce meses.

Neuman ve aquí una "divergencia entre el mercado y los fundamentales", y considera que estas compañías están siendo castigadas en bolsa especialmente por las expectativas de unos elevados tipos de interés para frenar la inflación. "Las compañías de baja capitalización han aumentado sus beneficios mucho más rápido, pero su precio ha caído mucho más rápido", subraya.

Entre las apuestas que tiene su casa de inversión para aprovechar el potencial que ven en los títulos de crecimiento de pequeña capitalización se encuentran la inmobiliaria FirstService, la firma de software SPS Commerce o la empresa de fertilidad Progyny.

A pesar de todo, el S&P Small Cap 600 Growth tampoco está siendo un lugar donde refugiarse en lo que va de año. El selectivo retrocede más de un 15% en este 2022, ligeramente menos que el Russell 2000 pero tres puntos más que el S&P 500. Si aventaja notablemente, sin embargo, a un Nasdaq Compuesto que pierde un 22% en estos últimos cinco meses.