Diokno (Banco de Filipinas): "Los países con pocas reservas de divisas tendrán problemas por la Fed"

Benjamin Diokno ha sido el responsable de la política fiscal de Filipinas con tres administraciones diferentes, y desde 2019 trabaja como gobernador del Banco Central de Filipinas. En los últimos años la entidad ha sido un cortafuegos frente a la pandemia de Covid-19, proporcionando financiación al gobierno e iniciando su propio programa de QE, que ya prácticamente ha retirado.

Diokno presume de los avances que ha hecho la economía filipina en los últimos 20 años, y hace especial hincapié en la solidez que tiene en este momento el país por su fuerte reserva de divisas extranjeras. Después de las últimas elecciones la economía filipina crece a un ritmo envidiable para sus vecinos, un 6,7% en el primer trimestre, la economía de más rápido crecimiento de Asia Oriental.

Acaban de subir tipos por primera vez desde 2018, con una inflación del 4,9%. ¿Hasta dónde cree que tendrán que subirlos para contener la inflación?

Nuestro objetivo de inflación está entre el 2 y el 4%, pero no estamos preocupados, ya que, como sabes, el aumento de la inflación se ha producido por un shock externo, por el aumento de los precios del petróleo y de los metales en el mercado mundial, algo que está fuera de nuestro control. Pero estamos muy confiados de que, aunque este año la inflación supere nuestro objetivo del 2-4%, y probablemente sea del 4,6%, volverá a niveles de la tendencia, del 3,9%, el año que viene. Estamos empezando nuestro proceso de normalización, y seguimos de cerca lo que hace la Fed. Espero que este año volvamos a los niveles de crecimiento de antes de la crisis, y la economía se está viendo beneficiada por un traspaso de poderes muy tranquilo, casi imperceptible, tras las elecciones.

¿Sufren injerencias por parte del gobierno, o logran ser totalmente independientes?

Lo somos. En mi posición, y los miembros del consejo, no pasamos por un procesos de confirmación en el Congreso, como ocurre en otros países. Tenemos nuestro propio presupuesto, por lo que tampoco necesitamos del presupuesto anual del gobierno. Somos realmente independientes. Solo hay un representante del Consejo de Gobierno, de 7, que forma parte del gobierno. El resto somos independientes.

Esto no quiere decir que en esta crisis no hayamos cumplido con nuestro papel y hemos contribuido a ayudar al gobierno durante la emergencia, dándole un adelanto de 540.000 millones de pesos filipinos, unos 11.000 millones de dólares de asistencia, sin interés. Esto es una ayuda que dimos en 2020, y ya se está devolviendo.

¿Con compras de bonos?

No, fue un adelanto, directamente. Pero hemos comprado bonos en el mercado secundario, nuestra versión del Quantitative Easing. En 2020 comprábamos más del 40% de la cartera total de deuda; en 2021 pasó a ser el 20%; ahora es del 3%, y vamos a dejar de hacerlo.

¿Es una herramienta nueva que volverán a usar en el futuro?

Sí. Es la primera vez que lo hacemos, pero ha sido muy estricto en el sentido de que solo se hará en situaciones extraordinarias. Lo podremos usar en el futuro, pero a día de hoy no veo que vaya a ocurrir, porque la situación se está empezando a normalizar.

"Hace 20 años habríamos seguido a la Fed, como han hecho otros países, pero ahora la economía ha cambiado mucho"

Hemos vivido años de niveles muy bajos de inflación en casi todo el mundo. ¿Cree que esto se acabó?

Durante mucho tiempo no habíamos visto las tasas de inflación actuales, es cierto. Por eso el consenso, antes de la crisis, hablaba de que la inflación estaba muerta. Nuestra inflación, sin embargo, es distinta de las que se ve en Europa o en Estados Unidos, porque la nuestra está sobre todo afectada por la guerra en Ucrania. Es un shock externo. Nosotros tenemos un objetivo de inflación claro, y en los últimos 10 o 20 años hemos conseguido cumplirlo. Antes de la crisis lo hacíamos en 10 de cada 12 meses.

Cuando la Fed sube tipos, ¿les fuerza a ustedes a hacerlo?

No. No necesariamente. No nos vemos obligados a seguirla. La Fed ha empezado a subir tipos, y muchos países la han seguido, especialmente en Latinoamérica, porque tienen inflaciones elevadas. Hace 20 años la habríamos seguido, como han hecho otros países, pero ahora la economía ha cambiado mucho. Tenemos una reserva de divisas internacionales que hace que nuestro peso sea bastante estable. Tenemos reservas ahora para cubrir 10 meses de importaciones. Y ahora tenemos flujos de entrada de divisas extranjeras que no existían hace 20 años. Antes, cada vez que había una crisis, nos quedábamos sin dólares para pagar la deuda externa. Esto ya no ocurre. La estructura de nuestra economía ha cambiado mucho en 2 décadas.

El peso filipino se ha depreciado un 8,8% frente al dólar en 2022. ¿Le preocupa?

No. Estamos cómodos con los niveles actuales. Cuando preparamos nuestro presupuesto anual asumimos que el peso estaría entre los 48 y 53 pesos por dólar, y ahora mismo estamos en los 52,3, aproximadamente, a pesar de los shocks externos. El peso ha sido bastante estable si se compara con otros países, es una de las divisas que menos se ha depreciado, y en cuanto a la volatilidad, es la más estable de la región.

En los mercados emergentes asiáticos no es habitual tener este colchón...

Sí, desde luego. Cualquier país con una reserva de divisas pequeña va a tener problemas con la subida de tipos de la Fed. Los inversores no van a acudir a estos países. Desde luego, no se puede poner a todos los países emergentes en la misma cesta, pero tiene sentido discriminar por aquellos que tienen, y los que no, una reserva de divisas fuerte. También, los países que tienen una fuerte dependencia del turismo están sufriendo bastante.