La guerra baja la financiación bursátil al 5% de todo lo captado en 2021

La volatilidad es mala consejera para cualquier tipo de transacción financiera porque paraliza las decisiones. El estallido de la guerra en Ucrania ha marcado el arranque de 2022 en la bolsa española con salidas a bolsa como la de Ibercaja -la más relevante del año- que se han retrasado sine die y otras tantas ampliaciones de capital que prefieren esperar una mejor ventana de oportunidad.

El resultado de todo ello es que a lo largo de los cuatro primeros meses del año la bolsa española ha canalizado un total de 1.300 millones de euros de financiación, entre ampliaciones de capital -por valor de 1.096 millones de euros- y las cuatro salidas a bolsa en BME Growth hasta el cierre de abril.

Un año que Thomas Zeeb, responsable global de Mercados de SIX, reconoce que ha estado muy "afectado por las incertidumbres", lo que ha provocado "un buen número de aplazamientos de operaciones de financiación". Son palabras pronunciadas durante la inauguración del Foro Medcap 2022, que tuvo lugar ayer en la Bolsa de Madrid.

En los primeros cuatro meses del año se captaron hasta 1.096 millones de euros, lo que representa un 5% de los 21.003 millones de todo 2021. El impacto de la incertidumbre por el conflicto bélico se hizo notable en febrero, que truncó el buen arranque de año, con 74 millones de euros, un 91% inferior a los 857 millones de enero. Volvió a caer otro 36% hasta los 47 millones en marzo; para luego duplicarse y empezar a recuperarse en abril.

El BCE debe subir tipos ya

Por otro lado, la hoja de ruta que, una vez más, ha actualizado Fráncfort en solo unos meses apunta ahora a que los tipos de interés dejarán de estar en negativo hacia finales del tercer trimestre, tal y como reconoció Christine Lagarde este lunes. Esto, considerando que el tipo depo está en -50 puntos básicos, supone, al menos, dos subidas de 25 puntos cada una entre junio y septiembre. Pero para algunos analistas esta decisión de Lagarde llega más tarde que pronto y, además, tendrá cierto impacto negativo sobre la economía.

"Es imposible normalizar la política monetaria sin infligir un daño severo a la economía", reconoció ayer Jesús Sánchez Quiñones, presidente de Renta 4, durante las jornadas, después de más de una década sin subidas reales de tipos de interés en la zona euro, en la que, para David Cano, presidente de AFI Inversiones Globales, "ha provocado más daño que bien a la economía o a la propia gestión de activos". En todo caso, Cano cree que el BCE tiene una oportunidad de oro para comenzar a encarecer el precio del dinero en la zona euro. "Esta es su ventana de oportunidad para intentar subir algo los tipos de interés" que cree que llegarán al 2% en EEUU y al 1% en la eurozona cuando acabe el actual ciclo, aunque seguirá siendo insuficiente para "impedir que los tipos de interés reales sigan siendo negativos [nominales menos inflación]", considera Cano.

Michel Sánchez, consejero delegado de Santander AM, entiende, por su parte, que la inflación "simplemente por un efecto base [comparable] el año que viene probablemente" se va a moderar. No obstante, "hasta que el BCE no tenga cierta visibilidad sobre qué va a hacer con la inflación tampoco podrá saber qué hacer con los tipos", continúa Sánchez.

"Es un proceso de digestión (...) Cada situación es totalmente distinta", reconoce el responsable de Santander AM. Otra cuestión a tener en cuenta es el impacto -que ya se está notando- en la renta fija. "Va a desaparecer el principal comprador de deuda y la pregunta es quién le va a sustituir. En España, el BCE ha comprado más del 100% de la emisión neta de deuda", apunta Quiñones, que no descarta un impacto negativo en la economía una vez se produzca.