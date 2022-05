La crisis de Snap provoca una sangría histórica de 165.000 millones de dólares en las redes sociales

Las redes sociales perdieron alrededor de 165.000 millones de dólares en valor de mercado el martes después del profit warning que lanzó Snap, lo que se sumó a los problemas de un sector que ya se tambalea por el estancamiento del crecimiento de usuarios y los temores de aumento de tasas.

Las acciones de Snap, dependiente de la publicidad digital, cayeron hasta un 40%, su mayor caída intradiaria de la historia, borrando alrededor de 15 mil millones de dólares en valor de mercado. Sumado al valor de las caídas para sus pares, incluido el propietario de Facebook, Meta Platforms, la matriz de Google, Alphabet y, por supuesto, Twitter y Pinterest. Entre todas han perdido en una sola sesión 165,600 millones de dólares.

En este punto, nuestra sensación es que esto es más macro e impulsado por la industria en lugar de específico de Snap", escribió el analista de Piper Sandler, Tom Champion, en una nota. Estas palabras desecadenaros una caída de más del 30% en los títulos de la empresa de redes sociales.

Otros en Wall Street estuvieron de acuerdo, y el analista de Citi, Ronald Josey, dijo que "una macro desaceleración probablemente esté afectando los resultados publicitarios en todo el sector de Internet en general, aunque creemos que las plataformas más expuestas a la publicidad de marca, como Twitter, YouTube de Google y Pinterest, probablemente estén experimentando un mayor impacto en general."

El propietario de la aplicación Snapchat, que envía mensajes que desaparecen y agrega efectos especiales a los videos, informó un crecimiento trimestral de usuarios en abril que superó las estimaciones . Pero con la compañía diciendo solo un mes después que no cumplirá con los pronósticos anteriores de ingresos y ganancias, los analistas notaron un rápido deterioro del entorno económico.

La noticia estimuló las ventas generalizadas en el espacio publicitario y de tecnología publicitaria. Entre las caídas notables, Trade Desk Inc. se hundió un 18 %, fuboTV Inc. perdió un 7,7 %, Magnite Inc. perdió un 10 %, LiveRamp Holdings Inc. cayó un 7,4 %, Roku Inc. cayó un 13 % y Vizio Holding Corp. bajó un 5,5 %. . Además, Omnicom Group Inc. cayó un 6,4% e Interpublic Group of Cos perdió un 4,9%.

Snap y plataformas como Facebook y Google están compitiendo por dólares publicitarios en un momento difícil. La inflación en espiral está ejerciendo presión sobre las empresas y el gasto de los consumidores, mientras que los cambios recientes en la privacidad , como las restricciones de seguimiento de Apple Inc., han frenado las empresas que estaban en auge durante gran parte de la pandemia.

El crecimiento de usuarios es otro gran enfoque para las empresas de redes sociales, ya que compiten por atraer nuevos clientes para orientar los anuncios en un mercado ya saturado. En febrero, la matriz de Facebook, Meta, publicó la mayor caída en un día en valor de mercado para cualquier empresa de EE. UU. después de decir que las adiciones de usuarios se estancaron.

Y las preocupaciones más amplias por el sector tecnológico también han estado afectando a las acciones de las redes sociales, con la senda de aumentos de tasas de la Reserva Federal afectando particularmente a las acciones tecnológicas que se valoran en función de las expectativas de crecimiento futuro.

El índice Nasdaq 100 cayó más de un 2,7% el martes, listo para revertir el avance del lunes para el indicador. El índice de tecnología pesada ha bajado un 28% este año, eliminando varios cientos de miles de millones en valor de empresas como Apple a otros llamados pares de crecimiento como Netflix Inc.