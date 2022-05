El mercado bursátil español "debe crecer más rápido", advierte Rodrigo Buenaventura (CNMV)

El mercado español de renta variable "debería desarrollarse más rápido en términos del número de empresas que cotizan en él". Así lo ha explicado esta mañana Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), durante su discurso de apertura de la Spanish Capital Markets Conference, un encuentro anual que organiza AFME, la asociación europea para los mercados financieros (Association for Financial Markets in Europe). El evento se celebra este martes en Madrid, de forma presencial, en colaboración con la Asociación Española de Banca (AEB).

Buenaventura ha puesto de relieve que "en el mercado regulado principal cotizan en torno a 130 compañías, en contraste con las 50 que lo hacen en el growth market", es decir, en BME Growth, la bolsa de las pymes, que da salida al mercado a empresas en expansión y que, según ha destacado el presidente de la CNMV, tiene unos requisitos regulatorios mucho más bajos. En este cálculo, Buenaventura dejó fuera a las socimis, que cotizan por decenas en este mercado alternativo, por su "muy específica exposición sectorial".

El mercado bursátil español tiene la forma, añadió, "de una pirámide invertida, con muchas más compañías en el mercado regulado que en el de entrada". Ese "proceso natural" de salida al mercado "no se está desarrollando lo suficientemente rápido: es cierto que son más las compañías que acceden al mercado Growth que al mercado principal cada año (fueron 9, frente a 4, en 2021), pero necesitamos que ambas cifras aumenten de forma significativa". Lea también: Ampliar la base inversora y el análisis, retos de BME Growth.

Buenaventura también ha remarcado que "es un hecho que otros estados miembros de la UE cuentan con mercados de crecimiento más vibrantes". Respecto a los motivos de este menor ritmo, explicó: "No creo que se trate de una cuestión de los costes o de los requisitos de salir a cotizar. Puede deberse a una diferente cultura corporativa, a un sector más active de firmas de inversión o a una tradición distinta en lo que se refiere a inversiones institucionales y fondos de pensiones".

30.000 millones a ESG

La cabeza visible del organismo supervisor ha hecho referencia a la convulsión causada por la Guerra en Ucrania, y ha mencionado las exigencias para cumplir con los objetivos climáticos. "Antes de que comenzase este escenario bélico, afirmé públicamente que los mercados bursátiles deben ser uno de los pilares de la recuperación económica", en particular para cumplir "con la transformación de los modelos económicos europeos en otros más respetuoso con los criterios ambientales y sociales". Visite elEconomista Inversión sostenible y ESG, el portal verde de elEconomista.

De acuerdo con las estimaciones de la Comisión Europea, será necesaria, a lo largo de toda esta década, una inversión en sostenibilidad de 350.000 millones de euros cada año. "Esto supone que solo en España, en torno a 30.000 millones de euros tendrán que añadirse a la inversión habitual a lo largo de los próximos ocho años". Esta transición "no puede financiarse por la vía tradicional, la bancaria", ha enfatizado.