La esperanza que brinda la historia a los inversores: el S&P 500 subió un 7% cuando la Fed sube los tipos 50 puntos o más

Los inversores confían en que la historia se repita. Esta semana la Reserva Federal subió los tipos de interés en 50 puntos básicos, lo que supuso su mayor auge en una sola reunión desde hace más de dos décadas. Y, aunque en la teoría esto debería ralentizar la economía, la realidad del último medio siglo dicta que los accionistas del S&P 500 saldrán ganando en los próximos 12 meses.

Según la recopilación de datos realizada por el jefe de estrategia de mercados de LPL Financial, Ryan Detrick, el S&P 500 se revalorizó de media un 7,3% un año después de que la Fed incrementase el precio del dinero en 50 puntos básicos o más.

De hecho, en el medio centenar de ocasiones en las que se ha dado esta situación desde 1978, prácticamente solo las que se produjeron en 1980 y 1981 acabaron con el S&P 500 registrando rentabilidades negativas a doce meses.

De hecho, incluso en una subida repentina de 100 puntos básicos el selectivo estadounidense acabó en positivo un año después. Fue en la subida realizada en 1979, cuando los tipos se ubicaron en el 14,5% y el S&P 500 se anotó un crecimiento del 23,5% en el año siguiente.

Later today the Fed will likely hikes rates by 50bps points for the first time since May 2000.



Here are all the 50bps point hikes and what the S&P 500 did next.



Yes, 2000 and 1987 are in there, but there are also some really solid returns as well. pic.twitter.com/gM10Fk6bPw