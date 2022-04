Así ha desactivado Xi Jinping el plan de Alibaba para destronar a Amazon

Durante años, Alibaba tuvo una oportunidad real de convertirse en Amazon de China, un gigante del comercio electrónico que utilizaría sus relaciones con los clientes y su destreza tecnológica para dominar con puño de hierro una gran parte de Internet. Su valoración de mercado se disparó a más de 850 mil millones de dólares en 2020 a medida que se expandió a nuevos negocios y cerró la brecha con su rival estadounidense.

La represión de Beijing contra el sector privado ha arrasado con esa estrategia. La operación central de comercio electrónico de Alibaba está bajo el asedio de los reguladores, y su brazo financiero se ha visto obligado a retirarse de algunas de sus iniciativas más lucrativas. Pero nada puede ilustrar mejor su suerte cambiante que los problemas recientes de su operación de computación en la nube, Aliyun, a la que a menudo se hace referencia como AliCloud. (La traducción al inglés de yun es nube).

La computación en la nube es una parte vital de la fórmula de Amazon, con sus Amazon Web Services arrojando tanto dinero que puede subsidiar el negocio de comercio electrónico y financiar nuevas iniciativas que pueden no rendir frutos durante años. En el cuarto trimestre de 2021, AWS representó más del 100 % de las ganancias operativas de la empresa. Alibaba imaginó que su negocio en la nube cumplía la misma función, identificándolo como uno de los "pilares estratégicos" de la empresa. El director ejecutivo, Daniel Zhang, dijo una vez que el negocio eventualmente podría convertirse en el "negocio principal de Alibaba". Les dijo a los analistas durante una llamada de ganancias en febrero que el mercado de la nube de China se convertiría en una "oportunidad de un billón de RMB" para 2025.

Pero Beijing ha descarrilado los ambiciosos planes de Alibaba, lo que sugiere que el gigante tecnológico de China nunca logrará el éxito al nivel de Amazon. En los últimos años, el Partido Comunista se ha centrado cada vez más en el uso y la seguridad de los datos, y ha declarado que los datos son un factor crítico de producción, por lo que su defensa es una prioridad para el gobierno. Esa designación, que también se aplica a la tierra y el combustible, requiere que las empresas y las agencias gubernamentales protejan sus datos como una cuestión de seguridad nacional. Una amplia franja de instituciones chinas, incluido el Banco de Construcción de China y los municipios locales, han respondido acercándose a las plataformas en la nube respaldadas por el estado en lugar de las de empresas privadas como Alibaba, según personas familiarizadas con el asunto.

Aliyun ha estado bajo una presión particular debido a la tensa relación de su matriz con el gobierno chino, que comenzó a agriarse en 2020 cuando el cofundador Jack Ma criticó a los reguladores en un discurso en Shanghái. El gobierno de China rápidamente eliminó la oferta pública inicial planificada de la filial financiera de Alibaba y luego abofeteó su negocio de comercio electrónico con una multa de 2.8 mil millones de dólares por violaciones antimonopolio. Desde entonces, la compañía se ha enfrentado con los reguladores por la ciberseguridad, lo que genera nuevas preocupaciones de que los problemas de Alibaba no han terminado y que su negocio en la nube podría convertirse en un objetivo. "AliCloud tiene un problema con Alibaba", dice Shen Meng, director del banco de inversión boutique con sede en Beijing Chanson & Co.

Alibaba incluso consideró escindir el negocio de la nube el año pasado con una valoración potencial de más de 100 mil millones de dólares, dicen las personas, que piden no ser nombradas porque las discusiones son privadas. La compañía finalmente archivó el plan debido a obstáculos comerciales y políticos, dicen.

Durante el trimestre de diciembre, las ventas de Aliyun no alcanzaron las previsiones de los analistas por un amplio margen, creciendo al ritmo más lento en más de cinco años. Los proveedores de nube emergentes como Huawei Technologies Co. y China Telecom Corp., que tienen relaciones más cordiales con el gobierno, atraen cada vez más a los usuarios. En los servicios de infraestructura en la nube, un segmento clave del mercado, la cuota de mercado de Aliyun disminuyó al 37 % el año pasado desde el 46 % en 2019, aunque sigue liderando el mercado, según la consultora global Canalys. Huawei duplicó su cuota de mercado durante el mismo período.

"El crecimiento comercial de Alicloud definitivamente no será tan rápido como durante los 'años dorados' anteriores", dice Livia Li, analista senior de Frost & Sullivan. "El auge de la nube de propiedad estatal cumple con el statu quo de China y esperaríamos que más jugadores de propiedad estatal ingresen a la arena".

Aliyun también ha tenido problemas fuera de su mercado local. El año pasado, perdió el servicio de video viral TikTok de ByteDance Ltd. como cliente en un golpe doloroso. Una revisión de seguridad cibernética en curso dirigida por la administración Biden ha planteado preguntas sobre las perspectivas de Aliyun en los EE. UU., el mercado de nube más grande del mundo.

El valor de mercado de Alibaba se ha desplomado un 70% desde un máximo de 2020, incluso después de impulsar un programa de recompra dos veces al año para apuntalar el precio de sus acciones. Acaba de registrar su crecimiento de ingresos más lento registrado.

Si Aliyun pudiera cambiar las cosas en casa, tendría mucho que ganar. El mercado de computación en la nube de China es el segundo más grande del mundo después de EE. UU. y está creciendo rápidamente. El gasto en la nube en el país aumentó a 27,4 mil millones de dólares en 2021, frente a los 19 mil millones del año anterior, según Canalys, que predice que el mercado de la nube de China alcanzará los 85 mil millones para 2026.

Aliyun ha redoblado sus esfuerzos para diversificar sus fuentes de ingresos. Introdujo un servicio similar a Dropbox el año pasado, aprovechando la demanda emergente de usuarios individuales. DingTalk, la aplicación de comunicación empresarial de Alibaba, con 500 millones de usuarios, también se ha transformado en una plataforma en la nube sobre la cual las empresas pueden crear su propio software. Si bien cualquiera puede aprovechar los juegos de herramientas gratuitos de DingTalk, los analistas dicen que las empresas que se venden por su conveniencia probablemente querrán comprar servicios relacionados de Alibaba.

Aún así, gran parte del crecimiento provendrá del impulso del gobierno chino para el desarrollo nacional de servicios en la nube. El presidente Xi Jinping ha respaldado una estrategia de "nueva infraestructura" de 1,4 billones de dólares en virtud de la cual los bancos, las fábricas y las instituciones públicas trasladan sus operaciones a la nube. El año pasado, el llamado programa de "gobierno digital" se incluyó por primera vez en el plan de desarrollo de cinco años de China.

Aún así, es probable que los proveedores de nube respaldados por el estado sean los más beneficiados. El año pasado, la ciudad de Tianjin solicitó a las empresas controladas por el municipio que migraran sus datos de operadores de nube privada como Alibaba a un sistema de nube respaldado por el estado, según un documento gubernamental filtrado que vio Bloomberg News. (Su autenticidad fue verificada por dos personas con conocimiento del asunto).

El movimiento debía completarse dentro de los dos meses posteriores al vencimiento del contrato de nube anterior, según el documento. Tianjin luego modificó la política debido a las quejas sobre discriminación, pero el cambio de prioridades se mantuvo. El gobierno municipal de Nantong, una ciudad cerca de Shanghái, también está considerando trasladar datos adicionales a sus propios centros informáticos en lugar de depender de plataformas de nube pública para el alojamiento, dicen dos personas familiarizadas con el asunto. Pidieron no ser identificados debido a las sensibilidades en torno a cuestiones de seguridad de datos.

Si bien esta tendencia podría ser mala para todos los proveedores comerciales de servicios en la nube, a muchos les preocupa que la posición política de Aliyun signifique que se verá más afectado que competidores como Huawei.

En diciembre, el poderoso Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, o MIIT, reprendió a Aliyun por no informar una falla de software de manera oportuna. Como resultado, el supervisor de tecnología chino suspendió la cooperación con el proveedor de servicios en la nube en una plataforma de intercambio de información de seguridad cibernética durante seis meses y requirió "medidas de rectificación" antes de decidir si reanudar su asociación.

Alibaba admitió que tardó en informar la falla al gobierno chino, pero dijo que su investigador cumplió con las prácticas globales de la industria. Los investigadores de seguridad cibernética generalmente revelan las vulnerabilidades del software a nadie más que al desarrollador del software hasta que se soluciona el problema. No está claro exactamente cuándo Aliyun informó el error, y MIIT no ha explicado públicamente sus expectativas.

Sin embargo, personas dentro y fuera de la empresa dicen que el incidente podría generar desconfianza entre Alibaba y los reguladores chinos, poniendo en riesgo su capacidad para ganar contratos de entidades vinculadas al gobierno.

"Dado que el MIIT criticó públicamente a AliCloud por tener problemas [en los informes de seguridad cibernética], tiene sentido que muchas empresas estatales y agencias gubernamentales con aversión al riesgo eviten usar sus servicios", dice Shen de Chanson. "Cuando se trata de elegir un socio en la nube, las consideraciones políticas a menudo superan las consideraciones tecnológicas".