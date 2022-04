Fondos que han salido victoriosos frente a la volatilidad del mercado

Ángel Alonso Madrid

Los primeros meses de 2022 han sido una verdadera montaña rusa de volatilidad para los inversores, que la invasión de Ucrania iniciada por Putin a finales de febrero ha acentuado, según se iban modulando las estimaciones sobre la duración y las consecuencias de la guerra por analistas y bancos de inversión, en función del avance de los ataques y las negociaciones entre los contendientes. La escalada de la inflación y la retirada de estímulos de los bancos centrales también han acrecentado las dudas de los inversores, que poco a poco regresan a la renta variable, reduciendo las pérdidas de los mercados, que han vuelto a los niveles previos a la guerra.

Pero en esta lucha contra los mercados ha habido fondos que han sabido blandir la lanza de la rentabilidad frente a las caídas en los momentos más difíciles, a la manera de las justas medievales, en las que solo podía salir victorioso uno de los caballeros. Todo un logro teniendo en cuenta la encrucijada por la que han pasado. De hecho, entre los 880 fondos de bolsa europea registrados por Morningstar, con clase en euros, que incluyen todos los estilos de gestión y capitalización, tan solo 24 vehículos se encuentran en positivo, con datos a 4 de abril. Y los que están catalogados como una mezcla de growth y value son los que han tenido mejor desempeño.

Entre ellos, cinco son fondos españoles, de los que tres se encuentran entre los seis con mejor rendimiento: Alcalá Multigestiión EI2 Value ha conseguido revalorizarse un 17,32%, seguido de Alken Small Cap Europe A, con un 11,36%; Caixabank Gestión Valor Universal, con un 9,11%; dos fondos de boutique y el de bolsa europea de Andbank gestionado por Gonzalo Lardiés.

El fondo de Alken tienen más mérito, al ser propiamente de gestión activa

El primero es un producto de escaso patrimonio, gestionado por Creand AM y catalogado con un estilo value por Morningstar. En realidad se trata de un fondo de fondos, entre los que se encuentran el Azvalor Internacional, el Azvalor Lux Sicav Azvalor Internacional y el Azvalor Managers, que figuran en las primeras posiciones de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista; los fondos de Cobas, gestionados por Francisco García Paramés; Alcalá Multigestión Oricalco, gestionado por Luis Buceta, director de inversiones de Creand y que ha logrado durante los dos últimos años colocarse como el mejor fondo por rentabilidad (en 2021 por ejemplo terminó con algo más del 56%); y Berkshire Hathaway, el holding de Warren Buffett, considerado el mejor inversor del mundo.

El fondo de Alken tienen más mérito, al ser propiamente de gestión activa. Es además un viejo conocido de los inversores profesionales, que lo suelen tener en su radar. Pertenece a la firma fundada en 2005 por quien fuera el responsable del Oyster European Opportunities Fund, Nicolas Walewski, que logró rentabilidades anualizadas del 7% desde 1999 hasta el final de los noventa. Con 145 millones de volumen patrimonial, las firmas industriales tienen un peso del 25%, mientras que las tecnológicas representan un 18,69%, y entre sus principales posiciones aparecen Energean, Banca Ifis, K+S AG, Future PLC, BFF Bank y Vallourec.

El fondo de Caixabank, por su parte, también invierte en otros productos de gestoras value conocidas, como Azvalor, Cobas, Magallanes, Bestinver, y algunos de firmas internacionales como Amundi o JP Morgan. A continuación aparecen dos fondos de boutiques, FDC Brexit R y Fourton Hannibal, y Sigma Inv. House FCP Equity Eurp A Cl, el fondo de bolsa europea gestionado por Gonzalo Lardiés, cuyo fondo de renta variable española también está despuntando este año en la Liga de la gestión activa.

Fondos de bolsa de EEUU

Entre los 84 fondos de renta variable de Estados Unidos que tiene a su disposición un inversor español, con clase en euros, también es posible encontrar vehículos de inversión que han ofrecido un buen comportamiento frente al S&P 500, con datos de Morningstar hasta el 4 de abril.

Entre los mejores, aparecen fondos de gestoras internacionales más reconocibles para un inversor particular, junto a otros de firmas más desconocidas. BNY Mellon US Equity Income EUR A Acc, con una rentabilidad del 8,36%, es el que más rentabilidad ha conseguido, seguido de FVCM US Equity Fund R EUR, con un 6,42%, y Invesco US Value Equity E EUR Acc, con un 6,22%. A continuación aparecen AAF-Pzena US Equities A, de ABN Amro, con un 5,13%, y M&G North American Value FAM L Acc, con un 4,88%.

El fondo de BNY Mellon tiene algo más de cinco años de vida y cuenta con estrellas de Morningstar. Con un volumen patrimonial de 313 millones de euros, entre sus principales posiciones aparecen entidades financieras como US Bancorp o Morgan Stanley, aseguradoras como MetLife o United Health, petroleras como Marathon y firmas energéticas como Exelon Group.

¿Van a poder estos fondos, u otros, mantener este rendimiento en los próximos meses? "El potencial de los mercados de renta variable es significativo. Vemos valoraciones extraordinariamente bajas en muchos valores. Pero en un contexto de mercados muy volátiles, es difícil separar la valoración del mercado a corto y medio plazo del impacto económico real en la evolución de los beneficios empresariales a medio y largo plazo. El mercado de valores es un mecanismo de descuento, que actualmente no está dando buenos resultados debido a los nuevos y desconocidos factores de incertidumbre", señalan en la gestora MainFirst.