La CNMV vigilará desde este jueves la publicidad de los criptoactivos

Víctor Blanco Moro Madrid

Hoy entra en vigor la nueva normativa sobre la publicidad de los criptoactivos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) presentó el pasado mes de enero.

Los interesados en llevar a cabo campañas publicitarias para promocionar la venta de este tipo de activos deben recordar que, a partir de ahora, hay algunas limitaciones y algunas exigencias que deben tener en cuenta. La primera, la obligación de incluir un mensaje que la CNMV ha desglosado, en el que se advierte: "La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido".

Además, la CNMV empezará desde hoy a vigilar que las campañas que promocionen los criptoactivos tengan un contenido "claro, equilibrado, imparcial y no engañoso", y deberán enviar cierta información a la Comisión para asegurarse de que la campaña recibe el visto bueno antes de su lanzamiento.

La CNMV insiste en que no se trata de una regulación de los criptoactivos per se, sino solo de su publicidad, ya que todavía no tiene competencias para poder regular este tipo de activos, al no haber una regulación europea en vigor.

La normativa también establece que se deberá incluir y aclarar que las rentabilidades pasadas no aseguran las futuras, y establece unas normas para asegurar que la información sobre las rentabilidades es clara y que no incluye datos sobre rentabilidades conseguidas en un periodo de menos de 12 meses. Además, se empezará a regular la promoción de criptoactivos en las camisetas de equipos deportivos.