El yuan digital pone fin al monopolio de Visa en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos siempre se han caracterizado por ser un gran escaparate mundial para los deportistas, pero este año también lo será para el yuan digital. La moneda que lleva intentando implementar el Gobierno chino en los últimos tiempos está debutando en Beijing 2022 poniendo así fin al monopolio de Visa desde 1986.

La compañía estadounidense ha sido, junto con el dinero en efectivo, la única forma de pago en los Juegos Olímpicos en los últimos 36 años. Sin embargo, este año compartirá ese lugar también con el yuan digital. Una moneda que por el momento no ha generado el éxito esperado, pero se cree que con Beijing 2022 puede dar un impulso importante.

El Banco Popular de China lleva dos años realizando pruebas con el objetivo de expandir al máximo su moneda digital. Sin embargo, su acceso tan limitado (solo se puede usar en 11 ciudades del país) y la competencia con Alipay o WeChat Pay está ralentizando su esperado crecimiento. Por el momento, más de 140 millones de usuarios se han registrado para realizar su descarga.

Aún así, los resultados obtenidos en los Juegos Olímpicos de Invierno están siendo bastante positivos. Según informa The Wall Street Journal, los pagos del yuan digital superaron a los de la Visa durante la ceremonia inaugural del pasado viernes, gracias en parte a que tanto los pagos desde Alipay o WeChat no están permitidos. Por el momento, la ciudad de Beijing no ha publicado datos oficiales al respecto.

Camino por recorrer

Según datos del departamento de mercados financieros del Banco Popular de China, las transacciones acumuladas del yuan digital alcanzaron los 13.680 millones de dólares. En este sentido, en el segundo semestre del 2021 llegaron a sumar 8.300 millones de dólares, según estima la CNBC.

Hay que aclarar que esta moneda digital no es una criptomoneda, ya que al contrario que por ejemplo, el bitcoin, es emitida y controlada por el Banco Popular de China para reemplazar billetes y monedas. Por tanto, no es una forma de pago descentralizada y no operará en la cadena de bloques.