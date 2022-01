El lento camino del yuan digital: sigue sin alcanzar el ritmo de sus rivales

El Banco Popular de China lleva dos años realizando pruebas del yuan digital con el objetivo de expandir al máximo su moneda digital. A pesar de aumentar a buen ritmo el número de usuarios, sin embargo el número de transacciones en los últimos meses no es el esperado en comparación con sus competidores, Alipay y WeChat.

Según datos del departamento de mercados financieros del Banco Popular de China, las transacciones acumuladas del yuan digital alcanzaron los 13.680 millones de dólares. En este sentido, en el segundo semestre del 2021 llegaron a sumar 8.300 millones de dólares, según estima la CNBC.

Unos datos que siguen lejos de lo esperado. Buena culpa de ello lo tiene el acceso tan limitado que todavía hay en el país, donde muchas empresas no aceptan el yuan digital y todavía no está claro qué incentivos tienen los consumidores para usar la moneda al cotejarlos con Alipay o WeChat Pay.

Estas cifras siguen siendo muy diferentes de las que tiene Alipay, de Ant Group, que reveló un volumen de pago mensual de 10 billones de yuanes. Esta compañía es una filial de Alibaba, que opera con una de las dos aplicaciones dominantes de pago. Desde junio de 2020 cuenta con 711 millones de usuarios.

Datos para la esperanza

Aún así, se espera que con el tiempo se vaya incrementando el uso del yuan digital. A principios de este mes se creó una aplicación para usuarios de 10 regiones chinas, y en junio de 2021 se sortearon premios en loterías con el objetivo de que los premiados usen esta moneda en sus compras locales.

Por otro lado, el número de usuarios de esta moneda digital ha aumentado más rápido que el volumen de transacciones, con unos datos registrados de 261 millones a finales de 2021, un aumento de 240,13 millones desde el mes de junio, según el Banco Popular de China.

Hay que aclarar que esta moneda digital no es una criptomoneda, ya que al contrario que por ejemplo, el bitcoin, es emitida y controlada por el Banco Popular de China para reemplazar billetes y monedas. Por tanto, no es una forma de pago descentralizada y no operará en la cadena de bloques.

Dólar digital

La Reserva Federal de los Estados Unidos ha abierto la puerta al dólar digital con un esperado documento analizando los pros y los contras. Desde la Fed se invita al público a hacer comentarios y aportaciones para dilucidar si una moneda digital de un banco central puede mejorar el sistema de pagos nacional de forma segura y eficaz, y cómo hacerlo.