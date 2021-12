IG Group dona el 1 % de sus beneficios netos a causas benéficas

elEconomista Madrid

IG Group (LON:IGG), líder global en la industria del trading, anuncia hoy que desde el 2022 hasta el 2025, donará anualmente el equivalente al 1 % de los beneficios netos del año precedente a causas benéficas. Esto se realizará mediante un pago autorizado por el consejo de administración a la asociación benéfica «Brighter Future Fund» de IG, además del tiempo que los empleados invertirán de manera voluntaria. Estas contribuciones tienen como objetivo empoderar a las personas mediante la educación, con especial énfasis en la formación en finanzas, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

«En IG nos apasiona ayudar a las personas con ambición. Con nuestros clientes, se traduce en ayudarles a conseguir libertad financiera y a alcanzar sus objetivos financieros. Capacitar a nuestros clientes mediante el conocimiento siempre ha sido la base fundamental de lo que hacemos. Creemos que incrementar su conocimiento en todos estos aspectos de trading mediante formación autónoma les permite realizar trading con más seguridad», afirmó June Felix, consejera delegada global de IG Group.

Prosiguió, «Esta nueva donación forma parte de nuestro compromiso permanente de desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a mejorar el futuro de innumerables personas, de animarles a explorar las posibilidades y de alcanzar su pleno potencial en la vida mediante el aprendizaje».

La nueva donación es una evolución del Brighter Future Fund de la empresa, que se creó en abril del año 2020 para mejorar las oportunidades educativas de los jóvenes con menos oportunidades y ofrecer ayuda inmediata a aquellos más afectados por la pandemia del Covid-19.

IG cuenta con un registro sólido de colaboraciones con asociaciones benéficas educativas para afrontar la desigualdad educativa en el mundo entero. Las iniciativas principales incluyen:

- Compromiso de 2 millones de libras con su socio de red de Teach for All del Reino Unido, Teach First, una asociación benéfica educativa que trabaja con el objetivo de que el sistema educativo funcione para todos los niños y niñas

- Compromiso de 2 millones de libras con Teach for All y sus socios de red a nivel mundial, incluidos Teach The Nation y Teach For Poland, ambos creados hace poco tiempo para afrontar la desigualdad educativa en Sudáfrica y Polonia respectivamente

- Una asociación a largo plazo con Code First Girls, una organización benéfica dedicada a la transformación tecnológica que ofrece las habilidades, el espacio y la inspiración para que las mujeres se formen como desarrolladoras y líderes del futuro

«La brecha global de riqueza, que se ha ampliado durante años, se ha incrementado debido a la pandemia, afirmó Jon Noble, responsable de operaciones de IG Group. «Gracias a los programas filantrópicos, especialmente en el área de formación financiera, IG tiene como objetivo incrementar el nivel en el terreno de juego, especialmente el de los grupos que suelen estar menos representados, para otorgarles acceso a más oportunidades financieras y profesionales».