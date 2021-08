Arnault, Page, Zuckerberg... los ricos que aumentan más su fortuna este año

Ni Jeff Bezzos, ni Richard Branson, ni Elon Musk. Pese a su reiterada presencia en los medios informativos en las últimas semanas, ninguno de los tres grandes empresarios estadounidenses enfrascados en la renovada carrera espacial se cuelan en la lista de los milmillonarios que más han incrementado su fortuna en lo que va de año. Esa lista, por inusual que parezca, viene comandada por un hombre europeo a cierre del mes de julio, Bernard Arnault.

El empresario francés es, sin duda, el hombre del momento. Aupada por el formidable momento de mercado que atraviesa LVMH en bolsa, su fortuna ha sido la que más se ha visto elevada en lo que ha transcurrido de ejercicio, según recogen desde Bloomberg.

La firma de lujo francesa ha conseguido colocarse este año como la empresa más valiosa de toda Europa. Un hito que no había logrado ninguna otra empresa que no tuviera pasaporte suizo en las últimas dos décadas. No en vano, Nestlé, Roche o incluso Novartis han copado esas posiciones durante al menos las últimas tres décadas.

Arnault se ha convertido en la tercera persona más rica del planeta tras los multimillonarios norteamericanos Jeff Bezos y Elon Musk, y tiene en su poder un patrimonio estimado en más de 170.000 millones de dólares, que supone casi un 15% de todo el PIB de nuestro país. Unas cifras a las que ha llegado tras elevar su fortuna en más de 55.000 millones de dólares en ejercicios como el actual.

Gracias a ello, Arnault ha superado en el ranking de las mayores fortunas del planeta a Bill Gates y tiene en su punto de mira a Elon Musk, a quien dará caza antes de que acabe el año si mantiene su progresión actual -le separan apenas 7.000 millones de dólares-.

Y es que la pelea por llegar al espacio de magnates como el mencionado Musk, Jeff Bezos o Richard Branson no están ofreciendo en el corto plazo los retornos que se llegaron a pronosticar hace unos meses.

Eso sí, no se descarta que pasado el tiempo la recompensa de esos viajes fuera del planeta Tierra les acaben proporcionando un incremento de su patrimonio dada la alta expectativa que ha generado la creciente demanda de este tipo de vuelos pese al elevado coste que conllevan.

Por eso, nadie descarta de Bezos se perpetúe en lo más alto del podio en la clasificación de mayores patrimonios del mundo.

Preponderancia tecnológica

Lejos de marcar tendencia entre los millonarios que más elevan su riqueza en 2021, Arnault se mantiene como el único magnate en la lista cuya empresa no basa su negocio en el desarrollo tecnológico. Tras él, se sitúan conocidos rostros de Silicon Valley (la región de San Francisco que aloja a las mayores tecnológicas del mundo) como Larry Page o Sergei Brin, creadores del motor de búsqueda más utilizado en occidente (Google).

Ambos han incrementado su patrimonio en 35.000 millones de dólares al calor, sobre todo, del aumento de capitalización que ha protagonizado Alphabet tras dar a conocer su cuenta de resultados.

Una cantidad parecida es la que ha amasado en 2021 también Mark Zuckerberg (Facebook), quien, junto con Steve Ballmer (Microsoft), cierra la lista de millonarios que más han elevado su fortuna.