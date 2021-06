Nicolas Chaput (ODDO): "Quien no haga análisis extrafinanciero en 5 años estará fuera del mercado"

Víctor Blanco Moro Madrid

El CEO de la gestora francesa Oddo AM ofrece sus perspectivas para los mercados de renta fija y de renta variable. Chaput, que previamente trabajó como director mundial de renta fija en BNP Paribas AM, desgrana algunos puntos claves de la inversión socialmente responsable, y destaca cómo, si en un lustro un gestor no tiene estos criterios incorporados, no tendrá hueco en el mercado.

¿Se puede encontrar valor ahora en los mercados de renta fija?

Hay que diferenciar entre bonos con grado de inversión, el high yield, y el soberano. El BCE ha reducido los diferenciales en los títulos con grado de inversión con sus programas de compras, y ahora hay un carry limitado. Los bonos soberanos, asumiendo que tendremos una mayor aceleración en el PIB en Europa y también que habrá preguntas sobre el tapering en la Fed, deberían sufrir presión y no veo mucho valor en ellos. Si se quiere tener carry, probablemente el high yield es el mejor sitio donde estar. Y creo que es mejor el high yield a corto plazo que a largo, donde los tipos afectan menos. La mejor estrategia ahora es ser capaz de moverte rápidamente entre distintos tipos de renta fija.

¿Cree que los bancos centrales serán capaces de gestionar la caída de las enormes montañas de deuda sin crear turbulencias?

Habrá que normalizar los estímulos monetarios y fiscales en algún momento. Creo que entre ahora y el año que viene los bancos centrales van a estar poniendo a prueba al mercado. A medida que continúe el crecimiento y la recuperación y que siga cayendo el desempleo, habrá, primero, un cambio en el guidance, y luego una agenda para reducir el tapering. Sí, probablemente habrá presiones; EEUU empezará, y luego le seguirá Europa entre 6 y 9 meses después.

"EEUU empezará la retirada de estímulos y Europa le seguirá entre 6 y meses después"

Teniendo en cuenta las valoraciones, ¿considera que hay una burbuja en renta variable?

No. Creo que hemos entrado en lo que se puede llamar la nueva normalidad para la bolsa. Esto significa que la manera en la que mirábamos las valoraciones y las principales tendencias ha cambiado.

¿Dónde cree que aún hay buenas oportunidades en bolsa?

En lo que nosotros llamamos pure value y en los valores cíclicos de calidad. Los primeros son sectores que se pueden beneficiar de la aceleración de la reapertura económica y en la subida de tipos, como los bancos. Pero pueden ser muy volátiles, y para aprovechar la reapertura de la economía, deberíamos enfatizarnos en los sectores cíclicos de calidad.

Softwares, por ejemplo, como SAP, en Europa, se deberían beneficiar de lo que está pasando. También empresas del sector del lujo, como LVMH. También hay que incluir empresas que vayan a ganar con la transición ecológica. Empresas que mejoran la eficiencia energética, como Samsung SDI, produciendo soluciones de almacenamiento de energía y baterías para el sector de la automoción. O empresas que reducen el desperdicio de alimentos y los convierten en combustible biológico.

En España, el sector de las renovables está corrigiendo en 2021. ¿Las valoraciones llegaron a ser excesivas?

Desde le punto de vista histórico veníamos de altas valoraciones en muchos sectores. Hay que pensar en si tu horizonte de inversiones es para dentro de dos años, o para tu jubilación.

"En los sectores de transición ecológica hay estrategias muy distintas. Es importante analizar bien"

Esto es muy importante, porque en los sectores de la transición ecológica, hay estrategias muy distintas. Tienes el sector energético con las renovables. Tienes el de las empresas de eficiencia energética, que crean aparatos para reducir la energía que estás consumiendo, que es tan importante como la generación de energía, y luego tienes las empresas de economía circular y de gestión de residuos.

Donde yo creo que la gente se ha concentrado es en la parte de las renovables, y en este segmento creo que tienes que tener cuidado a la hora de elegir, y analizar bien qué modelo de negocio tienen estas empresas y qué metodología siguen.

¿Cómo de importante es para Oddo conocer bien al equipo gestor de las empresas en las que se plantean invertir?

Siempre ha sido clave y siempre lo hemos hecho. En general, el ESG se ha convertido en un elemento clave que incorporamos en nuestras decisiones de inversión. Es algo que hemos hecho progresivamente desde el pasado. En mi opinión, si en 5 años, como gestor no has incorporado elementos de análisis extrafinanciero, estarás fuera del mercado. Es así de sencillo.

¿Cómo se ha llegado a este punto?

Tus clientes institucionales, planes de pensiones, entidades públicas,... van a ser más estrictos con que quieren invertir su dinero con un propósito. Y los individuos que estaban comprando fondos de distribuidores, están demandando que el dinero que invierten haga dos cosas: la primera, que tengan buen comportamiento financiero, pero también que hagan algo que sea bueno para el medio ambiente, para la sociedad y para el gobierno de la empresa en la que están invirtiendo.

Para mí es muy importante la trayectoria que está siguiendo una empresa. Somos conscientes de que algunas empresas no pueden cambiar su modelo de negocio totalmente en 5 años, pero nuestro objetivo es hablar con ellos, decirles que estamos entendiendo que están cambiando, y monitorizamos esos cambios. Y si no consiguen los objetivos, en ese caso saldremos. Creo que eso es algo muy poderoso.

¿Cree que la industria todavía tiene que hacer esfuerzos para evitar implementar criterios de exclusión de forma frívola? Pienso en los beneficios de la energía nuclear, por ejemplo.

Creo que hay que diferenciar entre la ética y el ESG. Podrías tener fondos éticos que quieran asegurarse de que sus clientes no invierten en ciertas cuestiones. Eso está bien, pero no creo que eso vaya a ocurrir de forma global.

En lugar de excluir al alcohol, por ejemplo creo que es más interesante entender cómo están produciendo las empresas cerveceras. ¿Cómo se genera la energía que utilizan? ¿En qué países está situada su fuerza laboral? Y también, cómo es el gobierno de la empresa. Ese es nuestro rol como gestores, tenemos que diferenciar qué cuestiones son éticas, cuáles son sociales... etc.