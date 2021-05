Estos son los 10 valores favoritos de los fondos de inversión, según Goldman Sachs

Los fondos de inversión están obteniendo buenos resultados este año, según afirma Goldman Sachs en una nota publicada entre sus clientes. De hecho, el 56% de los fondos de inversión de gran capitalización han superado a su índice de referencia este año, muy por encima de la media a largo plazo del 33%.

La elevada exposición a la renta variable en un mercado alcista y un entorno favorable para la selección de valores también ha contribuido a la rentabilidad. En el primer trimestre, los fondos de inversión en renta variable de EEUU mantenían el 1,7% de sus activos en efectivo, justo por encima de la asignación más baja de los últimos 30 años.

El fuerte rendimiento también se puede atribuir a las posiciones limitadas que estos fondos tienen a las FAAMG, véanse Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet, la empresa matriz de Google, que hasta la fecha acumulan un rendimiento inferior al del mercado.

Goldman Sachs ha analizado 2,8 billones de dólares de inversiones en renta variable de 501 fondos de inversión y ha identificado las acciones que representan un mayor porcentaje de sus carteras. Según concluye, el fondo de inversión medio de gran capitalización está más sobreponderado en las acciones de pequeña capitalización y en acciones de valor, que han sido los factores de mayor rendimiento en lo que va de 2021.

Los analistas del banco señalan que los inversores pueden utilizar su análisis para identificar los valores que los gestores de fondos de inversión creen que batirán al mercado en los próximos meses.

Entre ellos, estos son 10 de los valores favoritos: Comcast, Visa, American International Group, Bank of America, Chubb Limited o Capital One Financial. Charles Schwab y Square también se hacen un hueco en el top 10. En el primer trimestre de 2021, la entidad liderada por Jack Dorsey, a su vez capitán de Twitter, registró un beneficio por acción de 41 centavos, más que duplicando las estimaciones del consenso.

En un universo más amplio, la cartera de Goldman Sachs de posiciones favoritas de los fondos de inversión (GSTHMFOW) contiene 50 valores del Russell 1000 en los que el fondo de inversión medio de gran capitalización, crecimiento y valor está más sobreponderado en relación con un índice de referencia mixto.

Los nuevos valores en sumarse a esta cesta incluyen a Wells Fargo, Eaton Corp, Twilio, Anthem, Danaher, Lennar, Stanley Black & Decker, CDW Corp, Booking Holdings, Mondelez, Tyson Foods y Uber.