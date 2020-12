Un trío de oráculos bursátiles anticipan subidas de hasta un 17% para Wall Street en 2021

Jose Luis de Haro Nueva York

Con un nuevo estímulo por alrededor del 4% del PIB ya en marcha, los inversores optaron el lunes por apuntalar el rally de Santa Claus que comenzó oficialmente el 24 de diciembre. El almanaque bursátil confía en el comportamiento del mercado en las últimas cinco sesiones bursátiles del año y las dos primeras del siguiente para predecir cuál será el rumbo del mercado en 2021.

De hecho, el famoso refrán recuerda que si "Santa no llama, el oso visitará Broad y Wall". Es decir, si no se experimentase un retorno positivo, un mercado bajista podría acabar por materializarse. Algo que no parece preocupar en la actualidad.

El período de siete días del rally navideño también se superpone al indicador de los "primeros cinco días", que ofrece una advertencia temprana sobre el probable rendimiento del mercado en enero, mes que tradicionalmente sirve de brújula para determinar los rendimientos de todo el año.

Según Sam Stovall, estratega jefe de CFRA, en 33 episodios desde la II Guerra Mundial, el 44% de todos los años, el mercado ha experimentado un rally navideño, así como retornos positivos durante los primeros cinco días del año y todo el mes de enero. "El resultado fue un aumento de precios en todo el año del 17%, casi el doble que la media anual desde 1945", apunta.

El mes de enero llega con una nueva remesa de estímulos de casi 900.000 millones de dólares, que ha hecho que los economistas de Goldman mejores sus perspectivas de crecimiento en el primer trimestre hasta el 5% desde el 3%. También mejoran en medio punto porcentual el crecimiento para todo 2021 hasta el 5,8%.

No obstante, la segunda vuelta electoral el próximo 5 de enero en Georgia para determinar qué partido controlará la Cámara Alta podría traer algo de volatilidad al mercado la próxima semana.

En estos momentos, con una recuperación en marcha y la perspectiva de Morgan Stanley de que los principales bancos centrales inyectarán otros 2,8 billones de dólares en liquidez, los principales estrategas en Wall Street anticipan una subida media del 10% para la bolsa americana en 2021.

Dubravko Lakos-Bujas, estratega jefe de J.P. Morgan se postula como el más optimista atisbando al S&P 500 en los 4.400 puntos. Al otro lado de la balanza Savita Subramanian, de Bank of America, o el estratega jefe de Citi, Tobias Levkovich, son más comedidos, situando al indicador en los 3.800 puntos.