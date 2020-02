Cheslock (Virtu Financial): "Un recorte de 25 puntos básicos no va a ayudar al mercado"

Wall Street cierra una semana para el olvido y la peor desde la crisis financiera. El coronavirus ha forzado una corrección en los principales indicadores que ha sorprendido por su rapidez. Al fin y al cabo esta ha sido el descenso más fugaz de más de un 10% desde récords de la historia para el S&P 500.

Al cierre de la última jornada de la semana y del mes de febrero, Matt Cheslock, director de operaciones de Virtu Financial en la Bolsa de Valores de Nueva York asegura que las bruscas caídas de esta semana se han movido "a merced de los titulares del coronavirus".

"Esperamos ver un crecimiento exponencial en el número de casos, pero creo que eso es probablemente algo bueno ya que las pruebas aumentarán y también lo hará nuestra capacidad para usar esos datos para llegar a una conclusión, creo que esa es la clave para el próximo movimiento del mercado", explica a elEconomista.es.

Todo ello en un momento en que la presión del mercado a la Reserva Federal aumenta. De hecho, los futuros sobre posibles cambios en la política monetaria de EEUU descuentan ya hasta cuatro rebajas de tasas, con la más inmediata prevista para el próximo marzo.

"La Fed ha sido, probablemente, un poco lenta a la hora de reaccionar en en los últimos 10 años", asegura Cheslock, quien considera que "probablemente un recorte de 25 puntos básicos no va a ayudar" a los mercados.

Al cierre de la semana, el mercado descontaba completamente una próxima rebaja de tipos, que llegará tan pronto como el próximo 18 de marzo, según los futuros que sigue el FedWatch de la CME. Para entonces, el 72,7% del mercado observa un recorte de 25 puntos básicos que dejaría el precio del dinero en el 1,25% y el 1,50%. En estos momentos, nadie espera que se mantengan en los niveles actuales del 1,50% y el 1,75%.

Pero la relajación monetaria debe ir más allá si Jerome Powell y sus chicos responden a las presiones del mercado ante el pánico derivado del coronavirus. Para el encuentro del 29 de abril, el 65,3% descuenta otra rebaja más que llevaría las tasas entre el 1% y el 1,25%, niveles que no veíamos desde mediados de 2017. Solo un 16,8% del mercado considera que el Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) no movería ficha.

Más allá de abril, los futuros implican al menos otra rebaja más. Para el encuentro de junio, el 43,5% del mercado ve el rango entre el 0,75% y el 1%. Para la última comitiva del año, prevista para el 15 y el 16 de diciembre, un 32,1% de los participes del mercado ve los tipos entre el 0,50% y el 0,75% mientras un 20,5% cree que el precio del dinero se abaratará aún más, hasta el 0,25% y el 0,50%. Solo un 27,9% se daría por satisfecho con una rebaja de 0,75 puntos básicos desde los niveles actuales y nadie considera que la Fed cerrará 2020 sin haber recortado sus tasas este año.

El presidente de la Fed de San Luís, James Bullard, aseguró el viernes que "es posible que se produzcan nuevos recortes en las tasas si se desarrollase realmente una pandemia global con efectos en la salud que se acerquen a la escala de la gripe común, pero este no es el caso de referencia en este momento".

?Los comentarios se producen en medio de un colapso del mercado de valores que continuó ek viernes. Bullard indicó que el desplome bursátil está impulsado por la "escapada a valores seguros" que ha rebajado sensiblemente los intereses, algo que "probablemente acabe beneficiando a la economía de EEUU".

Algunos expertos, como Mohamed El-Erian, principal consejero económico de Allianz, abogó por estímulos fiscales en lugar de monetarios. En varios tuits explicó que cuando se producen paradas repentinas en el sistema financiero, los bancos centrales puede resolver los fallos del mercado y ayudar a restaurar la actividad económica. Sin embargo, "las paradas repentinas de la economía son diferentes" recalcó, "Los bancos centrales pueden contrarrestar las dislocaciones financieras, pero no pueden reiniciar la actividad económica", justificó.

In FINANCIAL sudden stops, #CentralBanks can resolve market failures and help restore economic activity#ECONOMIC sudden stops are different:#CentralBanks can counter financial dislocations but are unable to restart economic activity as they don't reach the underlying disruption