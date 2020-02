Berkshire Hathaway (Warren Buffett) abre nuevas posiciones en Kroger y Biogen

Jose Luis de Haro Nueva York

Berkshire Hathaway, el conglomerado liderado por Warren Buffett, ha publicado su documento 13F en la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) donde daba a conocer la posición de su cartera al cierre del cuarto trimestre del año pasado.

La compañía del Oráculo de Omaha abría nuevas posiciones en la cadena de supermercados Kroger, con una posición de 18,9 millones de acciones por valor de 549 millones de dólares, y la biotecnológica Biogen, donde compró 648.447 títulos. Esta última inversión ronda un valor de 192,4 millones de dólares. Los títulos de Kroger acumulan una caída del 2,6% en lo que llevamos de año mientras que los de Biogen han subido un 12,2%.

Entre los cambios de cartera más notables de Berkshire destacan, entro otros, la reducción de exposición a algunos grandes bancos. Entre ellos destaca Goldman Sachs, donde se recortó la inversión en un 34% hasta 12 millones de acciones y Wells Fargo, donde la rebaja fue del 14% hasta los 323,2 millones de acciones. También se reducen, aunque de forma más moderada, las posiciones en Bank of America, hasta los 925 millones de acciones y que sigue suponiendo el 13,4% de su portafolio, y Bank of New York, hasta los 79,7 millones de títulos.

Buffett y su equipo aprovechó también para reducir en un 1,4% su participación en Apple, que se situó al cierre del año pasado en los 245,15 millones de acciones y un valor aproximado de 71.989 millones de dólares. El fabricante del iPhone supone casi un 30% de la cartera de acciones de Berkshire. Otros cambios residuales a la baja se produjeron en Phillips 66 y The Travelers Companies.

El conglomerado con sede en Omaha, Nebraska, mantuvo sus posiciones sin cambios en compañías como Amazon, American Express, Coca Cola, Delta, JPMorgan o Kraft entre otras empresas.