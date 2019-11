Ibercaja descarta que el inversor conservador se vea forzado a buscar rentabilidad en la bolsa

"En 2018 una treintena de bancos centrales subieron tipos de interés. En 2019 ya ha habido 18 que los han bajado, entre ellos Turquía, Rusia o India [grandes economías, con rebajas del precio del dinero mucho más abultadas que las vistas en la eurozona o en EEUU]", destaca Óscar de Diego, director de inversiones de Ibercaja Gestión. Aun así, la gestora no cree que la renta fija en mínimos esté forzando a los inversores -de perfil muy conservador aquí en España- a buscar rentabilidad en activos más arriesgados como la renta variable.

"Ante la japonización de la economía, hay un trasvase cada vez mayor entre la renta fija y la renta variable, pero es un cambio un poco largo. Al inversor le va a costar mucho tiempo cambiar su método tradicional de ahorro", reconoce Lili Corredor, directora general de Ibercaja Gestión.

La firma con sede en Zaragoza defiende la renta variable como el activo en el que estar de cara a cierre de año y también en 2020. "La bolsa está barata y sólo ha estado en un nivel similar en otras cuatro ocasiones los últimos 15 años", reconoce Óscar de Diego, director de inversiones de la gestora. El experto defiende que la renta variable sigue siendo atractiva gracias al crecimiento de los beneficios que se esperan y también al dividendo frente a lo que ofrece el activo libre de riesgo, el bono a 10 años, en mínimos históricos en el caso de la zona euro.

Además, cree que el "mercado había puesto en precio una recesión mayor", una percepción que se ha estabilizado "desde el verano" y que les lleva a pensar en una "recuperación para comienzos de 2020". Desde Ibercaja Gestión aseguran que el crecimiento global de los beneficios de las compañías ha caído hasta el 1% frente al 8% que se esperaba cuando arrancó el año. De cara a 2020, y aunque "las valoraciones no están baratas, se espera un aumento de los beneficios a nivel mundial del 10%", apunta. EEUU es la bolsa con mayores perspectivas de crecimiento, en su opinión, entre otras cosas porque hay que contemplar que 2020 es año electoral y "a Donald Trump no le interesa que se convierta en un ejercicio de conflictos" comerciales en su particular guerra arancelaria con China, en la que ayer firmaron el primer acuerdo de una hoja de ruta que contempla tres fases.

Cuota de mercado

A 31 de octubre, el patrimonio gestionado en fondos de inversión alcanzaba 13.623 millones de euros, con un avance en el año de 1.298 millones, según datos de la gestora. Las aportaciones a fondos de inversión de Ibercaja Gestión en los últimos 12 meses han sido de 603 millones de euros, "frente al comportamiento del conjunto del sector, que ha presentado un saldo negativo de 2.847 millones de euros".

Este patrimonio le permite alcanzar un 5% de cuota de mercado, lo que le mantiene en la séptima posición por patrimonio gestionado en nuestro país.