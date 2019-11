Under Armour se hunde antes de la apertura: admite una investigación sobre sus cuentas y recorta previsiones de ingresos

Under Armour ha presentado sus cuentas trimestrales del tercer trimestre, pero han pasado a un segundo plano al reconocer que la SEC y el Departamento de Justicia están investigando sus estados contables de anteriores ejercicios. Además, la compañía ha recortado sus previsión de ingresos para este año. Los ingresos en los primeros meses del año subieron un 0,6% hasta los 3.825 millones de dólares y el beneficio se situó en 107 millones frente a las pérdidas de 50 millones registradas el año pasado. Las acciones han llegado a caer hasta un 20% en el after hours.

Las acciones de Under Armour se desplomaron hasta un 20% antes de la apertura al reconocer que las cuentas de la compañías están siendo investigadas en los ejercicios anteriores. La empresa ha informado en un comunicado que está cooperando con las investigaciones de la SEC (la CNMV de EEUU) y el Departamento de Justicia sobre prácticas contables a la hora de registrar sus ingresos. Under Armour ha destacado que "no ha realizado irregularidades".

"La compañía comenzó a responder en julio de 2017 a las solicitudes de documentos e información relacionados principalmente con sus prácticas contables y divulgaciones relacionadas, y la empresa cree firmemente que sus prácticas contables y divulgaciones fueron apropiadas", apunta Under Armour.

Under Armour comenzó a cotizar en bolsa en 2005, desde entonces ha experimentado un crecimiento exponencial en ventas, al pasar de 1.000 millones de dólares en 2010 a 5.000 millones en 2017.

Under Armour ha informado que reduce su previsión de ingresos para este año en un 2%, por debajo de la expectativa previa de una ganancia del 3% al 4%. Under Armour atribuyó la disminución del pronóstico de ingresos para todo el año al impacto de la moneda extranjera y al menor exceso de inventario en rebaja.