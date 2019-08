Un problema técnico retrasa la apertura de la bolsa de Londres

Nuevo problema técnico en la bolsa de Reino Unido. El FTSE 100 y el FTSE 250 han sufrido un retraso en la apertura ante un fallo que está siendo investigado por la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Se trata del segundo incidente en poco más de un año (en junio de 2018 la apertura se retrasó una hora).

El enfado de los inversores no ha tardado en llegar a las redes sociales.

I think the @LondonSouthEast IT guy worked on the wrong server by mistake #LSE to #LSE pic.twitter.com/hXa2GOpwi9