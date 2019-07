El ciclo económico mundial forzará la mano de la Fed para bajar tipos

En las últimas semanas, los datos entrantes de la economía estadounidense han comenzado a jugar relativamente en contra de aquellos que justifican que la Reserva Federal debería rebajar tipos de interés tan pronto como el próximo 31 de julio.

Mientras la creación de empleo repuntó el pasado junio, al igual que la inflación subyacente que se acomodó en el 2,1% en su tasa interanual, el consumidor sigue sacando músculo después de que las ventas minoristas repuntaran un 0,4%. Al mismo tiempo, en regiones como la de Filadelfia o Nueva York, donde la actividad manufacturera registró un debilitamiento preocupante, llegándose a contraer en el caso neoyorquino, volvían a repuntar con fuerza.

Todo ello en un momento en que según el FedWatch de la CME, el 58,9% del mercado descuenta una rebaja de 25 puntos básicos el próximo 31 de julio mientras un 41,1% van más allá y apuestan por un recorte de 50 puntos básicos. Expectativas que a finales de esta semana se vieron avivadas por John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York.

Williams aseguró el jueves que es mejor tomar medidas preventivas "que esperar que ocurra el desastre" indicando además que "vale la pena actuar rápidamente para reducir las tasas a la primera señal de problemas económicos". Declaraciones que posteriormente tuvieron que ser matizadas después de que el mercado interpretase esto como síntoma de un recorte más agresivo en ciernes por parte de la Fed.

Una rectificación de la que también se hizo eco el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vía Twitter, donde indicó que prefería las primeras declaraciones de Williams, quien tiene poder de voto en el Comité de Mercado Abierto de la Fed. El inquilino de la Casa Blanca aprovechó de nuevo la red social para presionar al banco centra estadounidense para que relaje inmediatamente su política monetaria.

I like New York Fed President John Williams first statement much better than his second. His first statement is 100% correct in that the Fed "raised" far too fast & too early. Also must stop with the crazy quantitative tightening. We are in a World competition, & winning big,...