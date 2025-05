The New York Times da permiso a Amazon para utilizar sus artículos con el objetivo de entrenar la IA

The New York Times Company, propietaria del periódico homónimo, ha alcanzado un acuerdo con Amazon mediante el cual permite a la gran tecnológica utilizar los artículos del diario con el objetivo de entrenar sus plataformas y modelos de Inteligencia Artificial.

Es la primera vez que The New York Times alcanza un acuerdo de licencia centrado en la tecnología de IA generativa, sellando una alianza que, según el propio periódico, "llevará el contenido editorial del Times a diversas experiencias de los clientes de Amazon". Adicionalmente, la gran tecnológica también podrá utilizar artículos de secciónes de comida y de la prestigiosa publicación deportiva The Athletic.

Aunque todavía se desconocen los términos financieros del acuerdo, esta operación permitirá a Amazon utilizar el contenido editorial del diario estadounidense para entrenar el software de Alexa. La firma encabezada por Andy Jassy también podrá emplear estos textos para reforzar sus modelos de lenguaje.

En palabras de Meredith Kopit Levien, directora ejecutiva de The New York Times Company, este acuerdo cumple con el "principio de que merece la pena pagar por el periodismo de gran calidad". Según Levien, la alianza con Amazon también confirma que el trabajo del diario "es valorado apropiadamente".

Este movimiento se produce dos años después de que The New York Times demandara a OpenAI y a su socio, Microsoft, por infracción de derechos de autor, acusando a las empresas tecnológicas de utilizar millones de artículos publicados por el rotativo para entrenar sus chatbots sin ningún tipo de compensación económica.

Por otro lado, varios medios estadounidenses, como la revista Time o News Corp -matriz de The Wall Street Journal-; y medios internacionales como Le Monde, de Francia, y Prisa Media, con sede en España, han llegado a acuerdos de contenido de varios años con OpenAI.