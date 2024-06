El grupo de comunicación &Beyond ficha a Miguel Justribó, consejero delegado de Hub of Brands

El grupo de comunicación &Beyond (Media, Content, Data) ha anunciado la incorporación de Miguel Justribó como director de comunicación corporativa y reputación del grupo y de todas sus marcas (Infinity, Veritas, Surface, ContentMove). Asimismo, Justribó liderará la creación de una nueva Unidad (Comms&Beyond) orientada a dar servicio interna y externamente.

"La incorporación de Miguel Justribó reafirma nuestra voluntad de liderazgo", afirma Alberto Gost presidente de &Beyond. "Debemos ofrecer a nuestros clientes presentes y futuros una visión integrada de la comunicación orientada en el crecimiento de sus marcas y negocios", añade. Enrique de la Torre, consejero delegado del grupo, apunta por su parte que "el hecho de liderar el ranking de Scopen con Veritas e Infinity, supone un reto que nos obliga a, por un lado, continuar trabajando en la excelencia de nuestra relación con el cliente y, por otro, reforzar nuestro Top of Mind en un mercado cada vez más competitivo y exigente".

Miguel Justribó cuenta con un recorrido profesional de más de 30 años de experiencia tanto en el lado del anunciante como de la agencia. Hasta la fecha era consejero delegado de Hub of Brands. Su trayectoria profesionalse inició en el mundo del las relaciones públicas trabajando en AgenciA. De ahí dio el salto al mundo de la publicidad habiendo trabajado en agencias como Y&R, Mcann Erikson, Delvico, Grey y fundando la agencia creativa Cathedral The Creative Center.

Trayectoria

Tras ocupar puestos directivos en las diferentes agencias y estar muy ligado al desarrollo estratégico y de crecimiento creativo, pasó a trabajar al lado del anunciante. Primero en Euroforum, donde ocupó el puesto de Director de Comunicación y Marketing, y luego en Telepizza (hoy, Food Delivery Brands), donde ocupó diferentes posiciones globales como Vicepresidente Ejecutivo de Reputación, Revolución Digital y Chief Purpose Officer.

"Este salto supone para mí un nuevo reto que me hace especial ilusión. Conozco muy bien al Grupo &Beyond, sus agencias y profesionales, y es un honor poder formar parte de esto y ayudar a incrementar su relevancia en el mercado y asimismo crear una nueva unidad de negocio que complete su oferta de servicios", explica Justribó. Estoy convencido de que la comunicación es algo líquido que no se lleva muy bien con los compartimentos estancos. Por eso creo que la oportunidad de hacer crecer la reputación, influencia y atención de las marcas es algo que debe repercutir directamente en su negocio. Los profesionales que forman el grupo &Beyond transmiten esa pasión que sólo da la independencia y la libertad, saber que no hay límites y que lo que se piensa se hace sin mayores filtros ni jerarquías innecesarias", añade.