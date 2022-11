Vocento busca un acuerdo con sus competidores para compartir costes en 2023

Vocento busca alcanzar un acuerdo de cara a 2023 con sus principales competidores para "compartir costes" de producción, sin que ello implique una operación corporativa en el sector de medios de comunicación, han informado a EFE fuentes conocedoras del asunto.

El consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez Nistal, ha asegurado esta misma semana, con motivo de la presentación de resultados, que se está trabajando en llegar a un acuerdo con sus principales competidores para "empezar a generar sinergias" con otros competidores con acuerdos de producción y colaboración de economía de escalas.

Estos acuerdos "irán más allá" de 'Wemass'" -un 'marketplace' (tienda de tiendas) de publicidad digital en España creado por los grupos Godó, Prisa y Vocento, entre otros-, ha dicho el consejero delegado.

"Como no depende solo de nosotros no me puedo comprometer más", ha afirmado Enríquez, que sí ha confirmado la "inquietud" en sellar estos acuerdos.

El consejero delegado se ha mostrado convencido de que en 2023 no habrá operaciones corporativas en el sector, algo que sería deseable desde hace años, pero sí habrá que negociar acuerdos para generar economías de escala.

Vocento mantiene objetivos y plan estratégico

Aunque Vocento no prevé variar los objetivos de este año, ni tampoco el plan estratégico de la compañía, tras el acuerdo alcanzado con Iberdrola para los próximos años que hará que la energía no suponga un obstáculo para su cumplimiento.

Sí ha reconocido un aumento del coste de materias primas, en un grupo con 11 periódicos regionales, con una distribución de prensa en papel voluminosa, aunque rentable.

Así, por ejemplo, ha explicado que el papel es más caro y encima el grupo ha tenido que hacer un mayor aprovisionamiento de esta materia prima por temor al desabastecimiento, especialmente en los primeros meses del año.

También ha aludido a la publicidad, que aunque la local va mejor, la nacional digital no, teniendo en cuenta que está en una fase de redefinición. No obstante, ambas se compensan, ha dicho.

En cuanto a las suscripciones, prevé un incremento del 30% en 2023, aunque más que en el volumen de clientes, ellos se fijarán en el de ingresos por este concepto.

Ha vaticinado que se empezará a presenciar un "show" sobre el número de suscripciones que gana cada medio, que será parecido al que hubo en la primera década del año 2000 con los periódicos, aunque ellos no piensan entrar en ello.