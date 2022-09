Pérez Tornero dimite como presidente de RTVE ante la caída de audiencia y la crisis interna

José Manuel Pérez Tornero acaba de presentar su dimisión como presidente de RTVE. Fuentes del sector confirmaban esta mañana a elEconomista que su dimisión era muy probable y que podía producirse mañana durante el Consejo de Administración de la Corporación pública, aunque finalmente se ha producido este lubes.

Desde CCOO apuntan a marcha de Pérez Tornero como presidente de RTVE "abrirá un nuevo tiempo, seguro que mejor que el actual".

Desde la organización sindical no se conforman con la salida de Pérez Tornero, piden también "cesar a los directivos que junto a él han llevado a RTVE a la actual situación de crisis, crisis de audiencia y crisis por no haber sabido resolver la producción de contenidos de servicio público y de alta rentabilidad social".

El directivo había perdido la confianza de varios vocales clave, dado que son miembros del Gobierno. Se trata de Elena Sánchez y Concepción Cascajosa, nombradas a propuesta del PSOE, y Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem, por parte de Podemos.

Pese a que en los últimos meses su figura ha estado rodeada de polémica, Pérez Tornero justifica su salida en un comunicado que tiene "la conciencia tranquila".

El ya ex presidente de RTVE explica en el comunicado que "en el mismo instante en que tuviese indicios de que el proyecto que me habían encargado las Cortes no era viable, lo reconocería públicamente y nunca me aferraría a la presidencia. Pues bien, ese momento ha llegado. Es ahora".

Crisis de audiencia

La 1, el principal canal de la Corporación Pública, está en niveles mínimos de audiencia, de hecho, cerró agosto como el peor mes de su historia y en las últimas semanas ha llegado a caer hasta la sexta posición, superada por los canales autonómicos y La Sexta.

Esto ha llevado varias veces a la plantilla a pedir su dimisión. Este lunes, antes de que se conocieran los posibles planes de dimisión, desde CCOO emitieron un comunicado ante la "situación de emergencia" que debería acarrear un "cambio urgente".