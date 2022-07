MFE renuncia a la aceptación mínima al convencer tan solo a un 27,23% de Mediaset

Final a un culebrón que ha durado casi cuatro meses. Mediaset ha dado a conocer este jueves el resultado de la opa lanzada por MFE-Media for Europe a mediados de marzo y el sabor de boca es agridulce. Tan solo el 27,23% de capital que no controlaba la familia Berlusconi ha decidido acudir a la oferta, esto significa que no ha llegado al 29,31% que estableció como umbral mínimo de aceptación. De esta manera ya controlan el 82,89%. Sin embargo, es un escollo que le importa poco o nada.

La matriz italiana ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su decisión de renunciar al límite mínimo de aceptación al que había condicionado la efectividad de la oferta. "La oferta surtirá todos sus efectos, adquiriendo MFE 85.263.873 acciones de Mediaset España comprendidas en las aceptaciones", explica en un comunicado.

Este medio ya adelantó que MFE estaba dispuesta a renunciar al umbral mínimo, es más, fuentes cercanas a la operación confirmaron a elEconomista.es que los minoristas eran contrarios a la opa lo que imposibilitaba alcanzar el control del 85% del capital de la dueña de Telecinco. Aunque se trata de un escollo que esperan solucionar en el futuro, de hecho, han contratado a Georgeson para acelerar la búsqueda de minoritarios.

Quien si parece estar del lado de Berlusconi son los accionistas institucionales, de hecho, estas mismas fuentes aseguraron a elEconomista.es que MFE contaba con su apoyo. Hay que tener en cuenta que en los últimos meses cerca de un 10% del capital ha cambiado de manos y ha recaído en grandes accionistas como Norges Bank o Josep Oughourlian, el actual presidente de Prisa.

Reparto de dividendo

Más allá del canje en efectivo y en acciones que ofrecía MFE, los accionistas que han decidido acudir a la opa van a tener también derecho a dividendo. La compañía italiana anunció a finales de junio que iba a proponer un dividendo de cinco céntimos por acción para todos sus accionistas, al que también podrán acceder todos aquellos accionistas de Mediaset España que acudan a la opa.

Hay que tener en cuenta que el último dividendo que repartió la dueña de Telecinco fue en 2019, una política que el grupo de comunicación no parecía dispuesto a cambiar. En la última junta general de accionistas, celebrada en el mes de abril cuando ya se conocían los planes de Berlusconi, Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España, aseguró que "no está contemplado" la vuelta al dividendo, una decisión que en 2020 y 2021 se justificó bajo el pretexto de "una visión estratégica ante posibles inversiones".

Esta estrategia contrarresta con la que sigue su principal competidora en España, Atresmedia. La dueña de Antena 3 no es que reparta sus ganancias entre los accionistas es que lidera el ranking español. En total, Atresmedia ha distribuido un dividendo con cargo a 2021 de 0,42 euros por acción, con una rentabilidad del 11,7%, y recupera el brillo de tiempos prepandemia. Se trata del pago más alto de la bolsa española.