El motor se acerca a las plataformas 'online' y consigue remontar en audiencia

La Fórmula 1 ha empezado una aproximación a otros canales de emisión como YouTube, además de una estrategia de internacionalización para exportar las competiciones fuera del continente europeo. Esta apertura ha hecho que Liberty Media aumente sus ingresos por F1 un 80% en el primer trimestre de 2022.

La Fórmula 1 actual no tiene nada que ver con aquellas carreras de coches que arrancaban en 1950. Por aquel entonces solo Alfa Romeo, Ferrari y Maserati se daban cita sobre el asfalto para hacer rugir los motores y quemar sus neumáticos de caucho. A día de hoy, hay más de 21 pilotos participando en los grandes premios, que se celebran en circuitos de los siete continentes, distribuidos en una decena de equipos. Todo esto genera una cultura de la velocidad que está ganando millones de adeptos de todas las franjas de edad.

Por su parte, las competiciones a dos ruedas de MotoGp se remontan, más o menos, a la misma época, concretamente en 1949 se disputó el primer Campeonato del Mundo. Por aquel entonces, existían cuatro categorías que dependían de la cilindrada de las motocicletas (125cc, 250cc, 350cc y 500cc) y que han quedado reducidas en la actualidad a tres: 250cc (Moto3), 600cc (Moto2) y 1.000cc (MotoGp).

Estas disciplinas han unido, temporada tras temporada, a familias enteras de aficionados en los circuitos y delante del televisor. La quema de asfalto por parte de los deportistas y la adrenalina de la velocidad, sumado a la pasión de los pilotos y las aficiones, conforman un ecosistema perfecto que genera un interés máximo por estas dos modalidades.

Es cierto que la pandemia ha supuesto un duro revés para el motor, llegando a cancelarse grandes premios debido a la incidencia de la Covid-19. En este sentido, la recuperación se está dando a dos velocidades, ya que la Fórmula 1 ha metido quinta y está haciendo una gran remontada en el número de aficionados y espectadores, mientras que Moto GP sigue a medio gas con varias caídas en el circuito de la afición y las retransmisiones.

En concreto, el Gran Circo, que a inicios de los 2000 era visto como un deporte viejo y caduco, ahora está fuerte y goza de buena salud. Los datos avalan esta afirmación, ya que la temporada pasada la Fórmula 1 hizo cifras récord con una audiencia acumulada de 1.500 millones de espectadores en todo el año, lo que supone una recuperación de espectadores del 4% con respecto a la temporada de 2020.

En cambio, Moto GP no está en sus mejores momentos y no va a alzar el título este año. Según los últimos datos de audiencias, las tres carreras de Fórmula 1 disputadas en mayo de 2022 se han colado en el top 30 de emisiones más vistas del mes en la televisión de pago, mientras que no hay ninguna de Moto GP dentro de este listado de retransmisiones.

Es cierto que el Gran Premio de Motociclismo comenzó estupendamente la temporada, cosechando buenos datos de audiencia. Por ejemplo, el Gran Premio de Catar tuvo una audiencia televisiva de 407.000 espectadores, el doble del año anterior. Pero poco a poco las cifras fueron decayendo y, muchos expertos, apuntan a que la debacle comenzó tras la despedida de Marc Márquez de la competición, en mayo de este año

La Fórmula mágica

Lo cierto es que, desde que la empresa Liberty Media adquirió los derechos de la Fórmula 1 en 2016, este deporte de gran cilindrada no deja de crecer en adeptos de todas las edades. De hecho, según una encuesta de Nielsen Sports, la edad media de los fans de la F1 ha caído cuatro años desde entonces. ¿A qué se debe este fenómeno?

Cuando esta compañía se empezó a hacer cargo de la Fórmula 1, y tras salir Bernie Ecclestone de la ecuación tras 40 años como supremo comercial de este deporte, el objetivo era ir hacia un deporte más amigable, comercial y apartarlo de su "europeización" para hacerlo global, entrando así en los mercados estadounidense y chino. El fin de todo esto es que el seguimiento de la competición no se limite solamente en el espacio geográfico del Viejo Continente.

A esto se suma el acercamiento a plataformas como YouTube, donde los espectadores pudieron ver la llegada de Hamilton a la línea de meta en el Gran Premio Eifel, en Alemania, en el año 2020. Además, por primera vez la marca Fórmula 1 cuenta con un equipo de redes sociales, algo que se venía echando en falta desde hace mucho tiempo.

Estos hitos, entre otros, han hecho que las cuentas de Liberty Media se hayan consolidado con enormes beneficios gracias a la Fórmula 1. En el primer trimestre de 2022 sus ingresos primarios derivados de la F1 aumentaron un 81% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En concreto, en 2022 facturaron alrededor de 283 millones de euros, frente a los 150 millones del primer trimestre de 2021.

Al mismo tiempo, en el campo de los medios también han crecido, debido al incremento de los ingresos por suscripción a su plataforma F1TV, las tarifas de los nuevos contratos y los ya renovados. Esto ha provocado que esta compañía cerrase los tres primeros meses del año con unos ingresos totales por la Fórmula 1 de alrededor de 340 millones de euros, frente a los 170 del primer trimestre de 2021.

Patrocinadores que calan

El 14º Barómetro Patrocinio deportivo, elaborado por SPSG Consulting, ha creado el Sponsorship Awareness Index (SAI), un índice que muestra cuáles son las marcas que la población asocia a determinados deportes, además de mostrar cuán fuerte es esa asociación por parte del público.

Así, según los resultados de este informe, Red Bull es la principal marca que se asocia a los deportes de motor. Concretamente, el 68,5% de los encuestados han aseverado esto. Tras la marca de bebidas energéticas aparece Repsol, con un resultado del 42% de los entrevistados. Finalmente, la medalla de bronce es para Mercedes Benz, que obtuvo un porcentaje de asociación a los deportes de motor por parte de la audiencia de un 25,5 %. A estos tres les siguen Renault (20,4%), Ferrari (18,6%), Banco Santander (17,5%), Movistar (15,7%), Honda (11,3%), Vodafone (9,5%) y cierra el palmarés McLaren (8,7%).

Cabe destacar que, por ejemplo, en el campo de los muy aficionados al deporte, Repsol obtiene la medalla de oro como principal marca asociada a los deportes motorizados en general, seguido de Red Bull y Mercedes-Benz en tercer lugar del recuento.

En el caso de aquellas personas que se consideran no tan aficionadas pero sí que siguen las carreras, Red Bull es la principal marca en la que piensan cuando les hablan de motor, seguida de Repsol y, de nuevo, Mercedes-Benz aparece en tercer lugar. Esta misma tendencia se repite en los no aficionados.

Estos resultados son en cuanto al motor en general, pero si se desglosa entre la Fórmula 1 y Moto GP, la cosa cambia un poco. En el caso del Gran Circo, se repite el patrón de Red Bull como principal marca asociada a las cuatro ruedas, concretamente, el 58,1% de los encuestados han avalado dicha afirmación. Seguidamente, en la segunda marca más asociada a la Fórmula 1 hay un empate: tanto Mercedes-Benz como Banco Santander han obtenido un resultado del 30% en 2021.

Posteriormente estarían Renault, con el 19,1%; Coca Cola, con el 18,6%; Pirelli con el 17%; Repsol con el 14,2%; Movistar con el 13,4% y, por último, Michelin con un 12,1%.

Por el lado de las dos ruedas, más de la mitad de los encuestados (54,2%) identifican a Moto GP con Repsol. En este caso, Red Bull estaría en tercer lugar, con un 13,2%. La marca de bebidas se ve superada por Honda (19,9%) en identificación de marca con este Grandes Premios de Motociclismo. En el recuento le siguen, por orden, Yamaha (12,2%), Movistar (11,3%), Michelin (7,5%), Ducati (7%), Suzuki (4,9%), Monster (4,2%) y Nike (4%).

En el caso de Moto GP, es importante destacar que Repsol es la principal marca por tipología de audiencia (aficionados, asiduos o no aficionados), es de cir, según el barómetro de SPSG Consulting, la impronta de la firma es de carácter global, sin importar la tipología de público, a diferencia de lo que sucede en la Fórmula 1.

Fernando Alonso, referente

En lo que se refiere a deportistas y su imagen, para los ciudadanos de España, Fernando Alonso ostenta el tercer puesto como deportista que mejor imagen se asocia a determinados deportes, solamente por detrás de Rafa Nadal y Pau Gasol.

En el terreno de las marcas que se asocian a Fernando Alonso, sus victorias con la escudería Renault han dejado huella en el imaginario colectivo de la gente, ya que esta es la principal firma con la que se asocia al asturiano, seguida de Banco Santander y Ferrari.

En el caso del otro español que compite en F1, Carlos Sainz, las principales marcas que se asocian a este piloto son, en primer lugar, Ferrari, seguido por Red Bull y McLaren.

Pero, si se hace una comparativa desde 2017, es curioso como la tendencia de Fernando Alonso ha sido siempre la misma (Renault, Banco Santander y Ferrari). A lo largo del tiempo nada ha cambiado con "el nano". En cambio, con Carlos Sainz la cosa ha variado más con respecto a 2017.

En concreto, antes de 2020, a Sainz se le asociaba con Renault, Red Bull y Repsol y ya en 2020, tras sus cambio de escudería, se le comenzó a asociar con McLaren y con Ferrari, manteniendo Red Bull su posición con el piloto.

Finalmente, en materia de competición, el público español en 2020 asociaba las competiciones de Fórmula 1 a Ferrari, Red Bull y Renault, básicamente por la impronta que ha dejado Fernando Alonso a lo que se suma el recorrido de éxitos de Carlos Sainz, que lo convierten en otro referen del deporte español e internacional.