Tom Ryan (Paramount): "La publicidad en las plataformas de 'streaming' de pago es algo inevitable"

Pluto TV, la plataforma de streaming de Paramount, nació el día de los inocentes de 2014 y entonces muchos pensaron que los inocentes eran ellos. Veía la luz nadando a contracorriente de la competencia, con suscripción gratuita y publicidad. Esta última estrategia ya está siendo estudiada por Netflix ante la caída de los usuarios. Tom Ryan, su CEO, habla con elEconomista.es de los retos del sector.

Pluto TV es una plataforma de 'streaming' gratuita, ¿por qué optar por ofrecer un servicio a coste 0 en contra del resto de 'players', que incluso están incrementado sus tarifas?

Pluto TV se gestó sustentado en tres pilares contrarios a los del resto: emisiones lineales en la época del servicio a la carta; gratuito versus los servicios de pago; y con anuncios cuando los expertos predecían la muerte de la publicidad. También sentíamos que la televisión tradicional consiguió muchas cosas buenas al ofrecer un lugar donde acudir para encontrar canales con un contenido cuidadosamente seleccionado y de alta calidad clave para el entretenimiento. Y la publicidad hizo posible que ese contenido se desarrollara durante décadas, así que ¿por qué no apostar por ello en un formato de streaming? Al principio fueron muchos los escépticos, pero hoy en día son muy pocos los que dudan del potencial de este modelo gratuito para el consumidor sustentado en la inversión publicitaria (Free Ad-Supported Streaming–FAST) del que Pluto TV ha sido pionero. Un dato: la compañía ha generado más de 1.000 millones de dólares solo siete años después de su lanzamiento.

¿Cuántos usuarios tienen en la actualidad y cuáles son las perspectivas para el futuro?

Pluto TV es el servicio líder de streaming gratuito sustentado en la publicidad y cuenta con 68 millones de usuarios activos mensuales. Nuestra misión es entretener a todo el planeta y estamos en el camino correcto de conseguirlo con nuestra plataforma ya disponible en más de 30 países y territorios. Pienso que nuestro modelo está preparado para alcanzar un crecimiento explosivo cuando los consumidores busquen complementar su servicio de streaming de pago con contenido premium gratuito, lo que es aún más posible en un entorno económico complicado marcado por la inflación donde los consumidores bus-can un mayor valor.

¿Qué les diferencia del resto de plataformas?

Pluto TV se diferencia principalmente del resto de los servicios de streaming por ser gratuito, sustentado por anuncios y compuesto por canales de contenido lineal al estilo de la emisión tradicional en televisión. También contamos con la mejor oferta de contenido, con más de 1.000 canales y 400 productoras de contenido asociadas procedentes de todas las partes del mundo, incluyendo el del extenso catálogo de Paramount Global que no se puede encontrar en otros servicios. Además, está disponible en más mercados y dispositivos que otros servicios FAST.

Acaban de desembarcar en los países nórdicos, ¿en qué otros territorios están presentes? ¿Cuál es su principal mercado?

Sí, hemos lanzado en Suecia, Dinamarca y Noruega el pasado 18 de mayo a través de una asociación con ViaPlay Group, en la que hemos integrado Viafree, su servicio líder de contenido a la carta (AVOD), en Pluto TV para fortalecer nuestra sección de contenido a la carta. Actualmente, la impronta internacional de Pluto TV se expande por dos continentes –América (Estados Unidos y Latinoamérica) y Europa– a través de más de 30 países. Pluto TV se lanzó en Estados Unidos en el año 2014 y se expandió al Reino Unido, Alemania, Austria y Suiza en 2018 y 2019. A comienzos de 2020, lanzamos la plataforma en 17 países de Latinoamérica, España y Brasil y en 2021 lo lanzamos en Francia e Italia.

Ofrecen un servicio gratuito y sin suscripción. ¿Es una decisión inamovible?

Correcto, Pluto TV es gratis, fácil de usar y no requiere ninguna tarjeta de crédito ni registro. Puedes simplemente descargarla y disfrutar del contenido de forma gratuita. Hay una magia inherente en eso de llegar y encender la televisión. Creemos en la pureza de la simplicidad de este modelo, es muy poderoso y no debería complicarse con múltiples opciones de pago. De todas maneras, estamos teniendo mucho éxito al utilizar Pluto TV para promocionar también la oferta de pago de Paramount Global, animando a nuestros usuarios gratuitos de Pluto TV a convertirse en suscriptores de pago de servicios como Paramount.

Pese a la debilidad de Netflix, cada vez hay más competencia. ¿El futuro pasa por una tele a la carta?

Mientras los consumidores migran al streaming para satisfacer sus necesidades televisivas, están creando sus propios paquetes de apps gratuitas y de pago. No están esperando a que el proveedor tradicional de televisión escoja por ellos. Al personalizar sus propios paquetes de contenido están gravitando hacia su propia elección de plataformas y servicios que usan regularmente. En Estados Unidos, lo que solía ser uno o dos servicios de pago son ahora cuatro o cinco para el usuario medio. De hecho, está ya combinando esos servicios de pago con servicios gratuitos, con el objetivo de tener una selección de contenido mayor con un presupuesto limitado. Los ganadores en este modelo, sean de pago o gratuitos, son los servicios con un amplio contenido que abastecen a todo el hogar en lugar de dirigirse a una audiencia nicho.

Netflix ha planteado la posibilidad de incluir publicidad, algo en lo que ustedes son pioneros. ¿Las plataformas de 'streaming' son viables sin apostar por esta vía?

Muchos servicios de pago han anunciado la inclusión de anuncios en lo que a priori eran experiencias sin. Francamente, pienso que era algo inevitable al admitir que los consumidores buscan gestionar sus paquetes de contenido y tienen un presupuesto limitado para hacerlo. La publicidad subvenciona el coste para el consumidor y permite a las plataformas de streaming ofrecer mejores opciones de contenido, con mejores valoraciones. En efecto, los movimientos recientes validan lo que hemos estado haciendo durante mucho tiempo con Pluto TV y Paramount+ en Estados Unidos.

Los grandes grupos de telecomunicaciones reclaman que el 'streaming' tiene que ayudar a pagar las mejoras de la infraestructura de la red, ¿cuál es su posición al respecto?

No soy experto en el mercado español en estas cuestiones, por lo que no me siento autorizado a entrar en detalles, pero como compañía global siempre nos adaptamos a las necesidades de los mercados locales siguiendo las regulaciones nacionales.