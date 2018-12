Qué hacer y qué no hacer si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad

¿Quién no ha imaginado ser uno de los agraciados el día del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional? Ganar el conocido Gordo equivale a ingresar de golpe 400.000 euros, que una vez restados los correspondientes impuestos -el 20%-, se quedarían en 322.000 euros.

Cada año vemos, escuchamos y leemos reportajes de ganadores, de este y premios inferiores, que quieren montar el negocio de sus sueños con el premio, darse algún capricho y, por supuesto, el famoso "tapar algunos agujeros", como el pago de una hipoteca, deudas, préstamos, etc.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que ese dinero se acaba y es conveniente tener la cabeza fría para no tomar decisiones equivocadas y sacarle el mayor partido posible. El despacho Hedilla Abogados, primer bufete de España especializado en traspaso de Administraciones de Loterias, ofrece algunos consejos para sacar el mayor rendimiento posible al Gordo:

Mantener el puesto de trabajo

Desde luego, cumplir el sueño dorado de decirle 'cuatro cosas' al jefe y abandonar la oficina dando un sonoro portazo no es aconsejable. Es importante destacar que un residente de una gran ciudad, como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao o Sevilla tiene un gasto medio al mes de 2.000 euros, un total de 24.000 euros al año. Este premio, por tanto, permitiría vivir sin trabajar de 12 a 13 años. Después, si el ganador no ha mantenido su empleo o no ha sabido emplear su premio, tendrá que volver a trabajar tras un parón de más de una década...

Diversificar las inversiones

Para evitar encontrarse en una situación desesperada tras haberse quedado sin blanca, el bufete recomienda realizar inversiones diversificadas en seguros, acciones, fondos de inversión o bienes inmobiliarios. En el caso concreto de los fondos, el despacho aconseja no invertir todo el dinero en un solo producto, para evitar riesgos, por lo que su apuesta son fondos de inversión de renta variable en mercados bursátiles diferentes, como España, América y Asia, por ejemplo.

Su fundador, Miguel Hedilla y de Rojas, aconseja "no comprar una vivienda, ya que estamos ante una nueva burbuja de precios. Además, si quieres hacerte con una para alquilarla después, ten en cuenta que los Ayuntamientos de las grandes ciudades van a regular los precios del alquiler, por lo que quizá no obtengas el rendimiento que crees. Para terminar, te recomiendo considerar bien otros costes, como el IBI, las plusvalías, los impuestos de Patrimonio, etc".

Emprender sobre seguro

Emprender es una opción muy de moda a día de hoy y una buena forma de invertir el dinero en caso de ganar la Lotería. Sin embargo, en este caso, en el que es muy importante medir la inversión, es más conveniente apostar por negocios con trayectorias consolidadas que montar una startup o pensar en conceptos arriesgados. Esto es más apropiado para inversores profesionales que para alguien que quiera sacar partido a un premio.

Además, si el ganador opta por abrir su propio negocio, es recomendable invertir en una empresa ya en activo, como estancos, farmacias o Administraciones de Lotería, ya que al estar regulados por el Estado, contarían con su respaldo. Además, este tipo de negocios ofrecen una gran seguridad y estabilidad e ingresos recurrentes.