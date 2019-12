¿Cuál es la mejor manera de hacerse rico? Que te toque la lotería o dar un pelotazo en los negocios según los españoles entrevistados

El 34,2% de los españoles considera que la lotería es la mejor manera de enriquecerse, seguida de tener un éxito con un negocio (27,3%), y de la inversión en activos financieros (17,6%), según la 'Encuesta sobre comportamiento financiero' realizada por la plataforma de 'trading' eToro.

En un cuarto puesto, para un 12,5% de los encuestados, trabajar más es el camino más directo hacia el enriquecimiento. Otras dos alternativas que quedan muy lejos son las de heredar (5,1%) e invertir en una vivienda (3,3%).

La encuesta de eToro ofrece datos desagregados para Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia y País Vasco. En este caso, los andaluces son los que más confían en el advenimiento de la suerte como el medio para enriquecerse, un 37% de los andaluces apuesta por la lotería y un 27%, en tener éxito en un negocio, mientras que la inversión financiera es la solución para el 17,5% de ellos. Los segundos que más fe tienen en la lotería son los madrileños, con un resultado del 36% y los que menos confían en la lotería son los catalanes, con un 30,5%.

La inmensa mayoría quiere tener más dinero, pero no ha puesto en marcha ninguna estrategia

Si bien más del 51% de los encuestados consideran que su salario es suficiente para satisfacer sus necesidades económicas (un porcentaje que cae al 45,5% en Valencia y se eleva hasta el 60% en el País Vasco), el deseo de ser más rico es mayoritario. El 89,7% de los participantes en la encuesta de eToro admite abiertamente que le gustaría ser más rico. Donde más fuerte es este deseo es en el País Vasco (93%) y Cataluña (91%).

Sin embargo, a esta ambición por prosperar económicamente no le sigue la puesta en marcha de una estrategia adecuada. No es solo que la mayoría apuesten por la lotería como la vía para enriquecerse, es que, de hecho, el 77,2% de los ciudadanos consultados no ha puesto nunca en marcha ninguna estrategia a largo plazo con el objetivo financiero de hacerse rico; un 19,6% de ellos ni siquiera ha llegado a considerar esta opción.

"Nuestra misión en España es derribar de una vez por todas las barreras de acceso a la inversión y proporcionar las herramientas necesarias para que cualquier ciudadano pueda dar el salto a la inversión. Nuestro reto y por tanto principal objetivo es convertirnos en la alternativa a las entidades tradicionales y construir el futuro de la inversión. El panorama de la inversión está viviendo un momento de transformación, donde están surgiendo nuevos actores del mundo Fintech cuyo objetivo es cubrir una demanda aún no cubierta en el mercado español", afirma Tali Salomon, directora regional de eToro para España y Latam explica.

Los españoles desconfían de los consejos de amigos a la hora de invertir

Pese a la ausencia de estrategias, más del 55% de los encuestados han realizado alguna vez alguna inversión. A la hora de buscar asesoramiento para estas operaciones, los asesores financieros (31,6%) y la oficina bancaria habitual (30%) son los grandes elegidos. No ocurre lo mismo con los amigos y conocidos, solo un 6,5% de los entrevistados confía en ellos a la hora de invertir. Esta desconfianza es especialmente manifiesta en Andalucía, donde solo un 2,8% se fía de los consejos de inversión de sus amigos. Los andaluces son precisamente los que más confían en sus propios familiares, un 17,1% frente al promedio nacional del 14,4%.

Valores y bonos españoles son la opción preferida de los inversores, con un 36,7% de respuestas favorables, seguidos de los activos inmobiliarios (30,7%) y valores y bonos europeos (29,9%). Otras apuestas diferentes, como las bitcoin y otros criptoactivos caen mucho más abajo en el listado de preferencias de los inversores españoles (12,2%), con los valencianos (14,5%) y madrileños (14,4%), como los más proclives. La inversión social, en la que los inversores comparten entre sí sus conocimientos, no termina de calar, ya que es la apuesta de solo el 7,6% de los encuestados, si bien en Andalucía se lleva la palma en cuanto a inversión social, con un resultado del 10,5%.

"El trading social está democratizando la gestión de la riqueza ya que permite que inversores individuales construyan y compartan estrategias y carteras de inversión con otros inversores. Esto hace posible que los inversores particulares compartan sus opiniones y tengan así un mejor conocimiento de mercado, más allá de fiarse de las recomendaciones de amigos o familiares, que pueden ser interesantes en la teoría, pero no en la práctica", argumenta Salomon

La falta de educación financiera es el gran escollo para el ahorro y la inversión

Casi el 60% de los encuestados considera que la inversión financiera podría ser una opción para ellos, esta convicción es especialmente manifiesta en el caso de la comunidad de Madrid, donde las respuestas positivas alcanzan el 66% y es algo menor en Andalucía, un 55%.

Sin embargo, la falta de educación financiera se presenta como el gran escollo: el 78,8% considera que no tiene suficientes conocimientos para invertir y hasta un 69,8% ve esta falta de conocimientos como una "barrera" para mejorar su nivel de vida. En conclusión, casi un 90% considera que sería necesario o muy necesario incluir la educación financiera como una asignatura obligatoria en colegios e institutos.

"La falta de conocimiento es uno de los principales frenos a la hora de invertir, un obstáculo que la inversión social permite salvar, pues contribuye a mejorar la cultura financiera, al aumentar la transparencia y ofrecer un acceso sin frenos la información", concluye Salomon.