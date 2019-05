La Justicia alemana niega legitimación a los fondos de inversión en litigios del cártel de caminones

Los fondos de inversión carecen de legitimación para demandar al cártel de fabricantes de camiones en Alemania, según establece la Audiencia Territorial de Stuttgart, en sentencia de 18 de febrero de 2019.

La Audiencia de Stuttgart reprocha a un fondo de inversión que solo presentase "declaraciones de cesión" de los derechos de reclamación contra el cártel de fabricantes de camiones, y más tarde aportase "convenios de financiación con acuerdos de cesión", según los cuales cada empresa de transporte cedía al Fondo de Inversión las reclamaciones respectivas, a cambio de una remuneración del 60% de los ingresos que se reciban con ocasión del éxito judicial.

Se estima que en España la cifra de afectados por el cártel de camiones se aproxima a los 100.000, dueños de este tipo de vehículos, pero las reclamaciones se están presentando en todos los países europeos.

La Comisión Europea ha anunciado una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis fabricantes de camiones, DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN, por prácticas contra la competencia, que componían el cártel.

También argumentan los magistrados que siendo el objeto de un fondo de Inversión la prestación de servicios de naturaleza financiera, o sea, no jurídicos, su intervención judicial vulnera la "Ley alemana de servicios jurídicos".

En consecuencia, determina que el fondo carece de legitimación para actuar en nombre y representación de las empresas de transporte que reclaman los daños y perjuicios al cártel.

A efectos de pronunciarse sobre si la cesión de los derechos de reclamación por parte de los compradores de los camiones en favor del Fondo es correcta, la clave estriba en dos circunstancias: a) en si el crédito se ha transferido definitivamente al comprador (Fondo), y b) en si este último ha asumido el riesgo económico de la acción judicial.

Para el Tribunal de Stuttgart, "el Fondo de Inversión demandante actúa por cuenta de terceros, sin que llegue a soportar el riesgo económico total de la recuperación del crédito -como se desprende de los contratos de financiación con cesión presentados-, ya que las empresas cedentes sólo deberían recibir una remuneración en caso de éxito".

Esta circunstancia vicia de nulidad la cesión de los derechos de reclamación de las empresas compradoras

"En caso de incumplimiento, es decir, si la demanda no llega a ser estimada por los tribunales o si el demandado no es suficientemente solvente, las cedentes no recibirán ninguna contraprestación (o la recibirán parcialmente) por su demanda. De este modo, las cedentes siguen soportando la casi totalidad del riesgo de recuperación, que sólo se ve reducido por los costes de enjuiciamiento", razona la sentencia.

Esta circunstancia vicia de nulidad la cesión de los derechos de reclamación de las empresas compradoras de camiones en favor del Fondo.

Por último, insiste la Audiencia Territorial, que el demandante tenía que la legislación alemana prohíbe a los abogados y a los proveedores de servicios jurídicos acordar honorarios sobre el éxito en Alemania.