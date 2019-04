Los jueces mercantiles ven "un adelanto" el texto refundido de la Ley Concursal

Los jueces mercantiles consideran que el proyecto de texto refundido de la Ley Concursal es un adelanto, porque facilitará la coordinación de la Ley, según se puso de manifiesto en el Primer Simposio Profesional de Derecho Concursal Societario de Madrid.

No obstante, el magistrado Manuel Ruiz de Lara, titular del Juzgado 10 de Barcelona, considera que "todavía hace falta regular aún más el concurso de la persona física, porque aún hay mucha laguna legal. En Barcelona los magistrados mercantiles hemos creado un protocolo de concurso consecutivo, que se puede emplear a modo de guía, ya que en él se fijan criterios, por ejemplo, de cuándo se debe conceder el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho".

A favor del consumidor

"La Agencia Tributaria y la Seguridad Social se oponen sistemáticamente a exonerar las deudas de las personas que buscan la segunda oportunidad y exigen presentar un plan de pago. Nosotros hemos introducido una interpretación a favor del consumidor, con vistas a obtener la segunda oportunidad", aseguró Ruiz de Lara.

El Ministerio de Justicia ha sistematizado un texto desestructurado por las 28 reformas que se han producido desde 2003; ha redactado el articulado aclarando aquellas partes que eran difíciles de comprender y, por tanto, de aplicar, al tiempo que se han eliminado contradicciones e, incluso textos del articulado, duplicados o considerados innecesarios.

El Texto Refundido contiene 751 artículos, distribuidos en tres libros, referidos al procedimiento del concurso, al Derecho preconcursal y, al derecho internacional privado. Otras mejoras que han encontrado los magistrados mercantiles se refieren a los contratos en que la ejecución de la prestación tiene lugar de forma repetida y prolongada, los denominados contratos de tracto sucesivo.

El magistrado Guillermo Fernández García, titular del Juzgado nº 1 Mercantil de las Palmas de Gran Canaria, explicó que la resolución de los contratos de tracto sucesivo, en concreto en el tratamiento concursal de los créditos derivados de estos contratos, "ha sido objeto de una copiosa jurisprudencia, pero en los últimos años, el Tribunal Supremo ha conformado un cuerpo doctrinal de jurisprudencia que aporta una mayor seguridad en los supuestos más controvertidos, como es el caso de los swaps y el leasing".

En la jornada, organizada por Estudios ATZ, Eserp Business School y el Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid, María Teresa Enciso, catedrática de Mercantil de la Universidad Rey Juan Carlos, se refirió a la escasa acogida que ha tenido entre las empresas el voto a distancia, a pesar de que en los últimos años se han incluido importantes herramientas legislativas a favor de los socios de las mercantiles, como es el caso de la introducción de las nuevas tecnologías.

Finalmente, el magistrado Víctor Fernández, titular del Juzgado Mercantil nº 3 de Palma de Mallorca, explicó que el 80 por ciento de las empresas fracasa en el primer año de vida y no por eso los jueces deben intervenir, tras las últimas regulaciones sobre sociedades de capital. "Tenemos que respetar la voluntad de las sociedades, porque los jueces no podemos organizarlas. No las vamos a tutelar", afirmó.