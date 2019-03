Fin a la polémica 'Diego Porras': el Supremo confirma el despido de interinos sin indemnización

El Tribunal Supremo ha confirmado el despido de los interinos sin derecho a indemnización. El Tribunal termina así con la polémica suscitada por la doctrina del Tribunal de Justicia europeo Diego Porras, que equiparaba el despido al de los fijos al considerar que se producía una discriminación entre los trabajadores fijos y los temporales.

Sin embargo, el Tribunal europeo rectificó está doctrina, tras las declaraciones de su presidente en las que reconocía que el Tribunal de Luxemburgo no había comprendido bien el estatuto de los trabajadores interinos.

Ahora, el Supremo ha recogido la rectificación europea y aplica los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de noviembre de 2018. El Supremo señala que el Tribunal de la Unión Europea en la segunda de sus sentencias respecto del mismo asunto reconduce la cuestión y, tras haber sugerido lo contrario en la primera sentencia, más tarde en la segunda de ellas niega que sea contraria a la Directiva Comunitaria sobre discriminación de contratados temporales la norma de derecho interno español.

LA normativa establece que "no aplica indemnización alguna en caso de vencimiento regular del contrato de interinidad por sustitución de otro trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, cuando el contratado interino cesa por reincorporación del trabajador sustituido". El Supremo explica que, por ello, "el así cesado no tiene derecho a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas (veinte días de indemnización por año de antigüedad)". Añade el Tribunal, que ni siquiera se aplica al contrato de interinidad por sustitución de otro trabajador la indemnización fijada en otros casos de vencimiento de contrato temporal (doce días por año). La Sentencia cuenta con voto particular de dos magistrados de la Sala.