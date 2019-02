Ciudadanos critica que el Gobierno ponga a 36 inspectores novatos como 'jueces' del Teac

El diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, presentó ayer ante la Mesa del Congreso, una pregunta parlamentaria al Gobierno en la que denuncia que el Ejecutivo pretende situar a 36 de los 78 inspectores recién salidos de la Escuela en la revisión de actas de los inspectores más veteranos y fijar la doctrina en la normativa tributaria, ya que cubrirán plazas en el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la cúpula de la vía Económico-Administrativa.

De la Torre señala en su pregunta al Gobierno, que esto es igual que si se pusiese a los jueces recién salidos de la escuela en el Tribunal Supremo, lo que "no parece la mejor política contra el crimen, ni la más dura, ni la más sensata, y tampoco parece que esta asignación de destinos sea la política contra el fraude fiscal más adecuada".

De los nuevos inspectores, se destinan tres a Canarias, cuatro a Baleares y treinta y uno a Cataluña en toda la Agencia Tributaria, pero van treinta y seis el TEAC y cuatro a la Dirección General de Tributos.

Por ello, pregunta: ¿si existe un criterio en la distribución y si el Gobierno pediría a la Fiscalía General del Estado y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que destinen a los nuevos fiscales y jueces al Tribunal Supremo?.

También, pregunta si ¿no considera que mejorar las condiciones de trabajo en el TEAC no sería una vía más sensata para poder contar con más personal, y especialmente con personal con alguna experiencia?

El pasado 29 de enero, el diputado de Ciudadanos preguntó expresamente por este hecho en la comparecencia de la Secretaria de Estado de Hacienda.

Recuerda De la Torre que"a mí me sorprendería enormemente -yo soy inspector, como usted sabe- que un compañero recién salido de la escuela me estuviese revisando las actas, y mucho más a los compañeros que hacen las empresas más grandes de todas, que son las que se revisan en el Teac que, como sabe, es el órgano que fija la doctrina en la normativa tributaria, y eso lo van a hacer recién salidos".

También, señaló a la secretaria de Estado de Hacienda, que "a mí no se me ocurriría que los jueces recién salidos fuesen destinados directamente al Tribunal Supremo, como parece que ocurre en este caso con los inspectores. Me gustaría que me dijese si existe algún tipo de criterio que lo explique. Pero fundamentalmente nos interesa que nos explique si efectivamente, como parece, también el déficit en la Administración General del Estado queda fuera de control con estos presupuestos."

Como no obtuvo respuesta a ninguna de las dos cuestiones, ni a la distribución de los nuevos inspectores, ni a la cuestión del descontrol del déficit de la Administración General del Estado en los presupuestos, ha reiterado sus preguntas.

Por ello, explica que "la mayoría se destinan bien a la definición de las normas tributarias, bien a revisarles las actas a sus compañeros mucho más veteranos, en especial a los compañeros que hacen las empresas más grandes de todas, que son las que se revisan en el TEAC.

Fijar doctrina

Explica el diputado de Ciudadanos que la Dirección General de Tributos también tiene como misión fijar la doctrina, a través de las contestaciones, en la mayoría de los casos vinculantes para los órganos de aplicación de los tributos, a las consultas de los contribuyentes.

Sin embargo, considera que el caso del TEAC es aún más grave, ya que la doctrina emanada del citado órgano es vinculante para toda la Administración Tributaria. En consecuencia, se trata de un supuesto en el que los inspectores sin experiencia contribuirán a fijar doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria, incluyendo en el caso de los impuestos cedidos, como Sucesiones y Transmisiones, a la Administración Tributaria de las a las Comunidades Autónomas.

El Gobierno ha remarcado en varias ocasiones que la lucha contra el fraude fiscal está entre sus prioridades y hasta ha calculado y contado con que sus nuevas medidas lograrían un aumento de 500 millones de euros en la recaudación de 2019. No obstante, asegura que sus decisiones no señalan en esa dirección.

Y concluye señalando que "si en el Real Decreto-ley 27/2018 introdujo una amnistía fiscal por anticipado para la UEFA y los equipos que participen en la final de la Champions de 2019, con la distribución de destinos de los nuevos inspectores el Gobierno pretende situar a inspectores recién salidos de la escuela a revisar las actas, y fijar la doctrina en la normativa tributaria".

Por ello, pregunta también ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno para mejorar la lucha contra el fraude fiscal?