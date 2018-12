Afectados por la empresa Lazora pide que se declare non grata en Alcobendas

Alcobendas, 21 dic (EFE).- La plataforma de afectados por el fondo de inversión Lazora ha enviado una carta al grupo de C's en el Ayuntamiento de Alcobendas para que apoye la moción que se va a debatir esta tarde, a propuesta de Sí Se Puede y PSOE, para declarar empresa non grata al fondo de inversión Lazora.

Se trata de una medida que, según han reconocido los dos partidos que la proponen, carece de consecuencias jurídicas, pero serviría para "reprobar públicamente" la subida de precios en el alquiler de unas viviendas en San Sebastián de los Reyes.

La plataforma de afectados por esa empresa ha pedido a la formación de C's que respalden esta iniciativa y han denunciado los "intereses cruzados del PP".

Lazora ya fue declarada entidad non grata en octubre en San Sebastián de los Reyes, ante lo que los afectados califican de "subidas implacables" en el alquiler de sus pisos de la calle Juan Gris, a los que entraron cuando eran de protección oficial, aunque posteriormente fueron adquiridas por ese fondo de inversión.

Los afectados han acudido a C's, por ser "la llave del Gobierno" en Alcobendas, para que apoye a los afectados por esta situación, quienes lamentan que "se han quedado a un lado" del conflicto, mientras Lazora sigue sin "materializar ningún gesto" hacia ellos, por lo que se sienten "desprotegidos y desamparados".

También han censurado que el fondo de inversión "todavía no ha adquirido ningún compromiso de no desahuciar y mantener un alquiler asequible a vecinos en dificultades", por lo que han aseverado que no entenderían que C's no respaldara la moción presentada.