Jordi Cuixart: "Los presos no dejaremos a ningún huelguista solo"

Sabadell (Barcelona), 14 dic (EFE).- El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha afirmado en una carta que se ha leído esta noche al inicio de la 58 Nit de Santa Llúcia: "Los presos estamos más unidos que nunca, nos cuidamos los unos a los otros y nunca dejaremos a ningún huelguista solo".

Cuixart, que permanece en la cárcel de Lledoners junto al resto de políticos independentistas presos, ha agregado: "Un abrazo enorme, ¡Jordi!", en alusión a Jordi Turull, que hoy ha sido trasladado a la enfermería del centro penitenciario donde está interno, por indicación facultativa, al resentirse su estado de salud después de trece días en huelga de hambre.

El presidente de Òmnium ha alentado a que se siga "leyendo, escribiendo y pensando" porque sus "únicos enemigos son el silencio y el miedo".

A su juicio, la literatura también "es una herramienta capaz de derribar regímenes totalitarios de todos los colores" y ha emplazado a los asistentes al acto, que se retransmite en directo por TV3, a que compartan por todas partes la lengua y la cultura catalanas.

"Somos gente pacífica y, precisamente por eso, no renunciaremos nunca a vivir en paz y libertad. El juicio a la democracia es una enmienda irreversible al Régimen del 78. No nos defenderemos, sino que acusaremos al Estado español de vulnerar derechos humanos. Y no queremos salir pronto de la prisión, sino salir con dignidad, porque la prioridad es la resolución política", ha reflexionado.

Jordi Cuixart termina la misiva afirmando: "El fascismo no pasará: los herederos de Franco tampoco pararán nunca el anhelo democrático de la mayoría del pueblo de Cataluña".