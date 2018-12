Los letrados de Justicia exigen a Delgado una reunión ante su silencio

Ignacio Faes Madrid

Los letrados de la Administración de Justicia exigen a la ministra Dolores Delgado que les reciba para abordar las quejas del Cuerpo en materia laboral y de mejora de la Administración de Justicia. "Le reclamamos por tercera vez que nos convoque a una reunión, escuche nuestras propuestas y necesidades e inicie de inmediato las negociaciones para abordar nuestra adecuación estatutaria y salarial", señalan los letrados judiciales en una carta enviada a la ministra.

El 13 de noviembre, el Cuerpo convocó un paro parcial a las puertas de los juzgados al no recibir respuesta a sus reinvindaciones por parte del Ministerio. "Nos causa sorpresa, por no llamarle decepción, su silencio personal a nuestras peticiones conjuntas de reunión", señalan Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia; Lidia Urrea, portavoz de la Unión Progresista de letrados judiciales, y Ángel Maraver, presidente de la Asociación Independiente de este Cuerpo en la misiva. "Silencio que extiende al contacto con los órganos superiores de nuestro Cuerpo, por no decir todos sus miembros", añaden.

Los letrados de Justicia critican, además, que Dolores Delgado sí antiende a los demás operadores jurídicos y aseguran que se sienten discriminados. "Este silencio y ausencia no lo predica con otros colectivos que no dependen de su dirección y autoridad. Este trato discriminatorio y este desdén sin precedentes aumenta la indignación del colectivo, y su desánimo", subrayan.

"Llevamos años esperando que el Ministerio, no solo reconozca, sino que ponga fin a la injusticia que cada mes reflejan nuestros derechos profesionales, y llamativamente nuestra nómina, teniendo en cuenta la preparación, trascendencia, responsabilidad y cantidad de funciones que tenemos encomendadas legalmente", explican los letrados de Justicia a la ministra Dolores Delgado. "El agravio que sufrimos en nuestras retribuciones cuando se comparan con las de otros Cuerpos superiores con quienes compartimos funciones en la Justicia, o con otros niveles", añaden.

"No es aceptable la recurrente excusa de la dificultad presupuestaria, cuando el marco económico es de crecimiento, y hay muestras claras y publicadas de mejoras económicas en otros colectivos", aseveran. "En las dos únicas reuniones con los representantes del Ministerio, ni se entró a valorar propuesta alguna ni hubo debate siquiera mínimo sobre todo ello, y se siguió negando la existencia de vía cualquiera para dignificar nuestras retribuciones", dicen.