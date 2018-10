El administrador social responde de los datos sobre titulares reales

"El administrador que firma las cuentas asume la responsabilidad de que los titulares reales declarados efectivamente lo son", ha recordado la decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, en la presentación del Registro de Titularidades Reales, que se va a empezar a utilizar en la lucha contra el blanqueo de capitales y que contiene la información actualizada sobre las personas físicas que ostentan el control de cada sociedad, de forma directa o indirecta.

Sin costes adicionales

"Hemos creado este Registro, que se adapta a las necesidades contra el blanqueo; es público, está reglado, con pleno respeto a la protección de datos, actualizado y sin costes adicionales", aseguró.

El vicedecano del Colegio, José Miguel Tabarés, hizo hincapié en que el Registro no supone costes adicionales u ocultos para las sociedades. La publicidad será gratuita para las autoridades y contará con un arancel para los demás.

La decana explicó que esta es, la gran fortaleza del nuevo Registro, puesto que la información falsa que se facilite al Registro puede ser considerada delito de falsedad en documento mercantil. Además, señaló que esta responsabilidad llevará a los administradores sociales que abandonen las sociedades a exigir a las sociedad que actualice sus datos y exonerarse.

Por otra parte, María Emilia Adán señaló como otra de las fortalezas que la sociedad no presente sus cuentas anuales no podrá inscribir nuevos actos en el Registro Mercantil, lo que puede suponer la declaración de un concurso de acreedores como culpable, no permite participar en licitaciones públicas, lo que explica que las sociedades que no depositan cuentas generalmente no desarrollen actividades económicas efectivas, lo que supone un indicio a tener en cuenta en la prevención del blanqueo. El Centro Registral Autoblanqueo (Crac) recibió el año pasado 16.000 alertas procedentes de los distintos Registros.

La puesta en marcha del Registro, que ya cuenta con la información aportada por las sociedades en el Registro Mercantil, junto con las cuentas sociales, se hará en tres fases sucesivas. En una primera se abrirá para su consulta por las autoridades públicas en materia de blanqueo. En una segunda tendrán acceso los sujetos obligados por la Ley. Y en la tercera, podrán acceder quienes muestren que poseen un interés legítimo para acceder a los datos, incluidos los periodistas. El Registro estará interconectado con los Registros propios de los Estados miembros de la Unión Europea, a través del proyecto BRIS, en el que se integra el Registro Mercantil español.

El punto de conexión con los distintos países es el domicilio socia, lo que hará fácilmente controlables las operaciones de una misma sociedad con independencia del lugar en que se realicen. Además, ante la inexistencia de DNI en algunos países, se incluye la fecha de nacimiento como dato distintivo para evitar confusiones.

Se refirió finalmente la decana a que "este sistema es el único que viene a resolver las objeciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental para combatir el blanqueo de capitales, sobre la falta de sanción en caso de no declarar la titularidad real de la sociedad".