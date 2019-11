Funcionarios superiores proponen actualizar el acceso al empleo público y captar el talento

La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha presentado un informe a la Secretaría de Estado de la Función Pública en el plantea la necesidad de adaptar las pruebas de acceso al empleo público a las nuevas exigencias sociales y tecnológicas, de tal manera, que sin abandonar las pruebas de conocimiento actuales, se incluyan también habilidades digitales y otras competencias, con supuestos prácticos y trabajos en grupo.

Jordi Solé, presidente de Fedeca señala que "el actual sistema mide el conocimiento y nada más, pero lo que queremos es que se pueda atraer el talento, que los mejores quieran venir a la Administración y que se pueda formar unas auténtica promociones de directivos de la Administración, con un alto grado de preparación".

El documento aboga por la realización de una planificación cuantitativa y cualitativa de los efectivos para cubrir las necesidades de la Administración General del Estado (AGE) para la próxima década. Fedeca considera necesario que se garantice, de forma sostenida, una amplia oferta de empleo público, que permita recuperar unos niveles de plantillas adecuados para lograr un funcionamiento correcto de la Administración.

Menos y más viejos

En la actualidad, según el Registro Central de Personal, la Administración del Estado cuentan con 507.830 efectivos, por debajo de los 549.442 que había hace una década. De estos, si se descuentan los funcionarios de las Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y miembros de la Judicatura, el número de funcionarios es de 139.437 personas.

El problema del que alertan los funcionarios superiores es que la edad media en la Administración del Estado es de 52 años, casi diez años más que la media de la población española (42,5 años).

Consideran que a parte de la planificación es necesario anunciar los concursos públicos y realizar campañas de captación de jóvenes para que se presenten a los concursos públicos a través de las redes sociales.

Javier García-Larrache, vicepresidente de Fedeca, ha comentado también la necesidad no solo de actualizar los temarios, sino también de profesionalizar los órganos de selección, los tribunales de oposiciones, y el sistema de becas para lograr que quienes no tienen medios para soportar varios años de preparación puedan hacerlo independientemente de si cuentan con medios económicos o no.

Jordi Solé ha comentado que, tras explicar a la Secretaría de Estado estas reflexiones, su punto de vista es que han sido bien recibidas.