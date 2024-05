Los graduados sociales reclaman a Yolanda Díaz su papel en la elaboración del Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI

El nuevo presidente de los graduados sociales, Joaquín Merchán Bermejo, ha demandado a la ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, una mayor atención al colectivo profesional y que se le tenga en cuenta en la elaboración del próximo Estatuto de los Trabajadores, actualizado y adaptado a las nuevas exigencias de la digitalización.

En el acto de toma de posesión de la nueva Comisión Ejecutiva del Consejo General de Graduados Sociales, celebrada en la sede del Ministerio de Trabajo, su presidente, Joaquín Merchán, ha iniciado su parlamento afirmando que "uno de nuestros objetivos principales es la justicia social. Y es un tema inacabado por el que tenemos que luchar".

A continuación, ha puesto en valor la actuación del colectivo profesional, incluso en situaciones extremas como la campaña de nacionalizaciones emprendida en 2004, siendo ministro de Trabajo Jesús Caldera, para desatascar el enorme cuello de botella que se había generado, o la labor desarrollada por los graduados sociales en los momentos más complicados de la pandemia de Covid-19, que supusieron una carga de trabajo y una tensión desproporcionada, que ha sido reconocida por Yolanda Díaz en el transcurso de su intervención en este mismo acto.

Joaquín Merchán fue elegido presidente en febrero, después de asumir la presidencia en funciones tras la dimisión de Ricardo Gabaldón en septiembre de 2023. De este modo, completará el mandato iniciado en 2022 por Gabaldón que finalizará en 2026.

El futuro Estatuto de los Trabajadores, anunciado a finales del año pasado por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, deberá buscar la actualización de la normativa laboral, incluyendo leyes que han quedado fuera de su alcance, como la de Empleo, la de prevención de riesgos laborales, la del Teletrabajo, la reducción de la jornada laboral, etc. así como la adaptación a la regulación a las últimas novedades comunitarias, a la jurisprudencia o para solucionar temas como el del despido por fraude, la adaptación para las microempresas o la equiparación a las novedades de los Códigos Civil y Penal, así como a asuntos como las leyes de protección de datos o del uso de las nuevas tecnologías.

Merchán ha señalado que "en la actualidad existe una forma de legislar insostenible en forma y fondo", por ello, le ha comentado a la ministra que con los graduados sociales y sus empleados "se vulnera el derecho a la desconexión digital y a la conciliación que venimos reivindicando desde hace tiempo y al que no vamos a renunciar porque creemos que es de justicia".

También ha destacado que la Administración laboral tiene un buen ejemplo en la actuación del Ministerio de Justicia, que mediante la cogobernanza con los colectivos profesionales desarrolla nuevas normas y aplicaciones informáticas. A este respecto, la ministra de Trabajo le ha respondido que "a mi me gustaría algún día publicar una norma como a mi me gusta, pero hasta ahora ha sido imposible porque me debo al diálogo social y las normas se han creado con las aportaciones de los interlocutores sociales". No obstante, ha concluido el tema señalando que "todas las demandas son escuchadas y valoradas".

Merchán y Gabaldón en el acto de toma de posesión. eE

La Ministra se ha referido a la inmensa labor que realizan los graduados sociales en beneficio de los ciudadanos y de la economía española y ha destacado la importancia de la figura del expresidente del Consejo General , Ricardo Gabaldón, en unos momentos tan estresantes y agotadores como fueron los de la pandemia.

Del mismo modo, Merchán ha agradecido a Gabaldón su trabajo en los tiempos más difíciles de la historia del Consejo.

Díaz ha concluido su intervención glosando los logros alcanzados por su Ministerio bajo su mandato y ha advertido la necesidad de abordar un nuevo Estatuto de los Trabajadores "porque todo ha cambiado con la digitalización y vamos hacia un nuevo mundo con la inteligencia artificial".