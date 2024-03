El ICAM denuncia a la Fiscalía por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso

El Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha presentado en la mañana de este miércoles una denuncia penal contra el Ministerio Fiscal por revelación de secretos, tal y como adelantó el lunes. La denuncia llega después de que la Fiscalía Provincial de Madrid emitiera el pasado 14 de marzo una nota informativa en el que revelaba datos del correo electrónico del abogado de Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para intentar llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

La denuncia, según explica el ICAM, no se dirige contra una persona en particular, sino que deja en manos del juzgado la investigación de las responsabilidades penales que se denuncian. Persigue así que se conozca al autor que ordenó o consistió el envío de dicha nota de prensa.

A juicio del ICAM, los hechos "ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 Código Penal, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público -en el caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal-, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".

Según el Colegio, la publicación de la nota con el contenido del correo desborda el deber de información que queda acotado con otra obligación superior, la preservación de la reserva y sigilo "y es evidente que la misma se proyecta cuando se está en un proceso de negociación para llegar a una conformidad en el ámbito penal".

"La Abogacía de Madrid, y aun partiendo de la base de la excelencia y profesionalidad de todo el cuerpo de fiscales, ante esta vulneración gravísima no puede ni permanecer impasible ni resignarse. Es nuestro deber actuar con vigor y determinación. Por ello, hoy, el ICAM no se arrodilla e inicia un despliegue sin precedentes de acciones legales y medidas de respuesta, erigiéndose como baluarte indiscutible del derecho de defensa, actuando no solo en nombre de sus colegiados sino de la sociedad en su conjunto", apuntó Ribón este miércoles a través de un comunicado.

Por otro lado, el Colegio también ha presentado una denuncia formal que inicia un procedimiento administrativo sancionador contra los autores del envío de la nota.