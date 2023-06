Bruselas da un ultimátum a España para que aplique la directiva de transparencia laboral

La Comisión Europea ha mandado, este jueves, un ultimátum a España por no aplicar la directiva europea sobre Transparencia en las Condiciones de Trabajo a la legislación nacional, una norma que amplía la protección de los derechos laborales en toda la UE.

Bruselas ha remitido un dictamen motivado a España, así como a Grecia y a Luxemburgo porque considera que no ha traspuesto de forma correcta la normativa europea. En concreto, Bruselas apunta que estos Estados miembro no han notificado medidas nacionales ni un proyecto de Ley con calendario específico para aplicar esta directiva, que establece una mayor previsión para los trabajadores en cuanto a las asignaciones y el tiempo de trabajo, cuando no exista un patrón claro.

Aprobada en 2019, la directiva busca mejorar los derechos de los trabajadores en cuanto a la información que los empleadores deben proporcionar o transparencia en las condiciones laborales.

Además, la normativa comunitaria establece que los trabajadores tienen derecho a recibir información más concreta sobre aspectos esenciales vinculados al lugar de trabajo o la remuneración. Por otro lado, limita a seis meses el contrato de prueba y permite trabajar, al mismo tiempo, para otro empleador.

El ultimátum es el segundo paso en el proceso de apertura de expediente de la Comisión Europea, y concede a los países dos meses para notificar sus medidas. Si el Ejecutivo comunitario no recibe una respuesta satisfactoria, podría llevarlos ante el Tribunal de Justicia de la UE. De hecho, en septiembre de 2022, Bruselas ya mandó un aviso, a través de una carta de emplazamiento, a 19 Estados miembro que no habían aplicado la directiva a su legislación nacional.