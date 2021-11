Europa prefiere los fondos ESG activos, EEUU los pasivos

La inversión ESG (la que tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) sigue atrayendo flujos de dinero a ambos lados del Atlántico. Este universo de fondos alcanza ya los 3,4 billones de dólares en activos en Europa y los 330.000 millones de dólares en Estados Unidos, según el último informe trimestral de flujos de Morningstar, que recoge datos a cierre de septiembre. Consulte más artículos sobre sostenibilidad en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

La gran distancia que separa las cifras de una y otra región se debe fundamentalmente a la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Divulgación en marzo, que ha empujado a las gestoras a etiquetar sus productos como sostenibles (y les ha indicado cómo hacerlo, estableciendo una distinción entre los fondos verde claro y los verde oscuro, en sus artículos 8 y 9, respectivamente).

Más allá de esa brecha en cuanto al volumen de activos, existe otra diferencia notoria en lo que respecta a la inversión ESG en el Viejo Continente y en EEUU. Aquí, el 85% de este universo (2,9 billones de dólares de esos 3,4 billones antes citados) corresponde a fondos de gestión activa, y solo el 15% a productos pasivos. En EEUU, la parte de la tarta que es pasiva roza el 40% (representa 130.000 millones de dólares, aproximadamente, de ese pastel de 330.000 millones).

Los flujos también son claros: en 2020, las entradas en productos pasivos siempre han predominado frente a las de los activos en EEUU (en el tercer trimestre, de los 16.000 millones de dólares en captaciones netas en fondos sostenibles, unos 10.000 millones –el 63%– fueron a indexados). En Europa ocurre justo al revés: el dinero sigue prefiriendo los fondos de gestión activa: en el tercer trimestre de 2021, de los 109.000 millones de dólares que entraron en fondos ESG, unos 82.000 millones (el 75%) se dirigieron a productos no indexados.

Si nos fijamos en los fondos ESG que Morningstar recoge como no indexados, por un lado, y en los ETF, por otro, las mejores rentabilidades son más elevadas en los primeros (los activos), gracias al peso que en ellos tienen las tecnológicas. En esta selección se han tenido en cuenta los productos disponibles para su venta en España, en euros, accesibles al minorista y que, además, estén etiquetados como artículo 8 o 9 por el Reglamento de Divulgación.

Entre los no indexados, destaca el JPMorgan Funds-US Technology D (acc) EUR, que sube casi un 44% anualizado a 3 años. En cartera, Alphabet, Tesla y Nvidia, entre los pesos pesados. Desde 2017, ha batido a su categoría (Renta variable, tecnología) todos los años menos el presente, en el que se queda casi 2 puntos por debajo.

Con idéntica desventaja en 2021 respecto a su categoría (que es la misma que para el anterior fondo) encontramos el Echiquier Artificial Intelligence B EUR, que es el segundo más rentable, al anotarse un 42,6% anualizado a 3 años. Entre sus principales posiciones están Nvidia, Datadog y Zscaler. Y más de un 41% se revaloriza en el trienio el AB - International Technology Portfolio C Acc (EUR). De nuevo, Nvidia, además de Microsoft y ASML, entre los pesos más elevados.

Sostenible por folleto, el Guinness Sustainable Energy C EUR Ac es el único producto de esta selección etiquetado como artículo 9, o fondo de impacto. Centrado en las energías limpias, en cartera tiene nombres como NextEra, First Solar y Ameresco. Se anota en torno a un 37% en el trienio. Y otro fondo de La Financière de l'Échiquier, el Echiquier World Next Leaders A, se cuela entre los más rentables a 3 años, al subir más de un 36%. También es sostenible por folleto, e invierte en compañías con buena nota ESG, principalmente tecnológicas y del sector salud.

Los ETF más rentables

Lyxor coloca tres ETF artículo 8 entre los más rentables en el trienio, encabezados por el Lyxor New Energy (DR) ETF Dist, que se anota un 33,9%. Se centra en las energías alternativas, y entre sus principales posiciones están Schneider Electric, Enphase Energy y SolarEdge Technologies. Los otros dos ETF son el Lyxor MSCI USA ESG (DR) ETF Dist y el Lyxor MSCI Water ESG Fltrd (DR) ETF Dist, que se anotan, en ambos casos, en torno a un 24% anualizado a 3 años. No hay muchos fondos cotizados que ya figuren como verde claro o verde oscuro, de acuerdo con los datos de Morningstar.

Las rentabilidades caen ya por debajo del 10% con un ETF de cocos, el WisdomTree AT1 CoCo Bond ETF USD (que se cuela en la clasificación al estar, según recoge Morningstar, etiquetado como artículo 8), y con el Xtrackers MSCI Eurp Fi ESG Scrn ETF1C, que sí es sostenible por folleto.