Un apagón deja sin luz a 70.000 personas en Manhattan durante varias horas

Un corte masivo de electricidad ha dejado sin luz a alrededor de 70.000 personas en gran parte del centro de Manhattan durante varias horas en las cuales un coro y los elencos de los musicales de Broadway han entretenido a los turistas con actuaciones improvisadas en la calle.

Los apagones se han producido alrededor de las 19.00 (hora local), al mismo tiempo que comenzaban varios espectáculos que han tenido que ser cancelado como, por ejemplo, el del teatro de Midtown o en la plaza del Lincoln Center. La electricidad se ha restablecido sobre las 23.45 (hora local).

Las estaciones de metro han tenido que cerrar y los semáforos han dejado de funcionar provocando que miles de personas tuvieran que salir a la calle. "Supongo que esto es lo que llaman un momento neoyorquino", ha escrito un usuario de la red social Twitter con un vídeo de un coro cantando al atardecer.

El corte masivo de electricidad ha tenido lugar tras la explosión de un transformador que paralizó el suministro de energía al metro, las tiendas y a los teatros de Broadway. Sin embargo, varias horas más tarde la compañía de servicios públicos ha comenzado a restablecer el servicio. No se han registrado muertes o lesiones debido al apagón.

En el Madison Square Garden, el apagón obligó a poner fin repentinamente a un concierto de Jennifer López. "Obviamente estoy destrozada y devastada", ha dicho López, nativa del Bronx, a través de Twitter. "Lamento mucho que esto haya ocurrido en medio de nuestro momento, en nuestro show", ha añadido.

Todos los teatros de Broadway han tenido que cerrar debido al apagón, excepto el Winter Garden Theater, el Nederlander Theater y el Lyceum Theatre, han indicado las autoridades. Un usuario de Twitter llamado Anthony ha publicado un video del elenco de "Hamilton: Un Musical Americano" cantando desde las ventanas de los teatros a la multitud. "Fue increíble", añadió.

