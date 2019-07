Trump sale en defensa de Deutsche Bank mientras avanza la investigación del préstamo de 300 millones a su compañía

El presidente de EEUU, Donald Trump, vuelve a atacar a los medios de comunicación a través de Twitter cuando se le complica los distintos frentes judiciales. Los demócratas intentan echar andar la investigación sobre préstamos presuntamente dudosos de Deustche Bank a organizaciones y compañías de Donald Trump. El presidente ha dicho que el banco alemán era uno de los bancos más grandes y prestigiosos del mundo y que adoraba sus negocios.

Deutsche Bank era una de las entidades financieras de cabecera de Trump. La entidad alemana ha sido uno de los principales financiadores de la Trump Organization durante años, concediendo millones de dólares en créditos para el desarrollo de distintas operaciones inmobiliarias. Hoy el presidente ha salido en defensa del banco y de la relación que mantenía con él: "A las fake news Media le encantas la narrativa de que no utilicé muchos bancos porque a los bancos no les gustaba. No, no utilicé muchos bancos porque no necesité su dinero". Y ha añadido que Deutsche Bank, "ahora criticado y demonizado, era uno de los bancos más grandes y prestigiosos del mundo y adoraba mi negocio, y muchos otros también".

The Fake News Media loves the narrative that I didn't use many banks because the banks didn't like me. No, I didn't use many banks because I didn't (don't) need their money (old fashioned, isn't it?). If I did, it would have been very easy for me to get. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julio de 2019

....And remember, a bank that I did use years ago, the now badly written about and maligned Deutsche Bank, was then one of the largest and most prestigious banks in the world! They wanted my business, and so did many others! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de julio de 2019

Los comentarios de Trump se han producido mientras sus abogados intentan obstaculizar la iniciativa de los Demócratas para avanzar en las cuentas privadas del privadas del presidente de EEUU. El caso se encuentra atascado en la Corte de Apelaciones en Nueva York después que los Demócratas lograran el visto bueno de un juez de Washington.

Los abogados del presidente intenta revocar la decisión judicial que permitiría al Congreso acceder a los registros de las operaciones de Trump con Deutsche Bank y Capital One Financial Corp.

El presidente le debe a Deutsche Bank aproximadamente 300 millones de dólares por créditos para financiar los proyectos de un hotel de lujo en Washington, una torre de Chicago y el campo de golf de Florida Doral, según muestran las revelaciones financieras y los registros de propiedad.